谷關伊豆日式露天溫泉會館在臉書po文指稱，因管線老舊，需另開挖新溫泉管線，所以暫停營業。（摘自業者臉書粉專）

台中谷關伊豆日式露天溫泉會館驚傳暫停營業，業者在臉書po文指稱是因管線老舊，需另開挖新溫泉管線，目前已暫停營業。市府則指出，業者建築目前未能取得合法建、使照。伊豆溫泉會館因無法取得合法溫泉水，所以只好暫停營業。

谷關伊豆日式露天溫泉會館日前在臉書粉專po文表示，「因溫泉管線過於老舊且破損嚴重，無法修復，需另開挖新的溫泉管線，施工期需半年到8個月，10月16日起暫停營業…。」

伊豆業者胡順德指出，因向取供業者買水，但業者只能每天提供50噸溫泉水，會館每天需100噸溫泉水才夠用，所以只好暫停營業，等取到合法溫泉再說。

台中市水利局表示，經查伊豆溫泉會館使用的溫泉井位於警察局警光山莊內土地（台中市和平區谷關段101地號），因無法取得警察局土地使用同意，警察局僅同意該會館取用溫泉水至今年9月底。

伊豆溫泉隨後向李姓取供業者買溫泉水，因伊豆的建築物沒有建、使照，不是合法的溫泉旅館，合法取供業者不得販售溫泉給未合法的溫泉旅館，才造成伊豆會館無溫泉可用。

觀光旅遊局表示，谷關伊豆溫泉未取得旅館登記證而經營旅館業務，是市府列管輔導的旅館，歷年均依發展觀光條例相關規定裁罰。該旅館不合法主因是未通過環境影響評估及位於都市計畫範圍內的住宅區，經市府輔導已於2020年5月通過環評，今年3月通過住宅區旅館籌設許可，目前申請建築執照中。