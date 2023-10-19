德國當局今天表示，首都柏林昨天晚間有抗議以色列轟炸加薩走廊（Gaza Strip）的示威活動，65名警員遭到攻擊而受傷。
法新社報導，柏林警方在社群媒體X平台發文指出，這些警員「因為石頭、易燃液體和抵抗行為而受傷」。
警方發言人說道，共有174人被逮捕，其中65人將接受調查。
這場示威集會昨天深夜在勞庫林（Neukoelln）地區展開，當地有一個大型阿拉伯人社區。
德國媒體「畫報」（Bild）報導，社群平台Telegram有發文呼籲人們「把勞庫林變成加薩地區，燒毀一切」。
德國當局今天表示，首都柏林昨天晚間有抗議以色列轟炸加薩走廊（Gaza Strip）的示威活動，65名警員遭到攻擊而受傷。
法新社報導，柏林警方在社群媒體X平台發文指出，這些警員「因為石頭、易燃液體和抵抗行為而受傷」。
警方發言人說道，共有174人被逮捕，其中65人將接受調查。
這場示威集會昨天深夜在勞庫林（Neukoelln）地區展開，當地有一個大型阿拉伯人社區。
德國媒體「畫報」（Bild）報導，社群平台Telegram有發文呼籲人們「把勞庫林變成加薩地區，燒毀一切」。
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