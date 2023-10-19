味全龍奪下中職34年下半季冠軍並取得全年戰績第一，直接鎖定「台灣大賽」門票。（味全龍提供）

中信兄弟19日與樂天桃猿戰到11局，靠著曾頌恩再見安打，以4比3驚險勝出，也確定讓味全龍下半季封王魔術數字歸零，奪下睽違26年的隊史第5座季冠軍，加上稍早確定鎖定全年度第一位置，直接取得「台灣大賽」門票。

龍隊今天休兵，全隊在天母球場「隔山觀虎鬥」，靠著「黃衫軍」延長賽氣走桃猿、富邦悍將以5比0扳倒統一獅，將下半季、全年度第一的封王魔術數字歸零，也確定直接取得「台灣大賽」門票，並握有5場主場優勢；而兄弟對桃猿拿下勝利，也續保爭取季後賽機會，接下來21、22日兩隊繼續交手比賽至關重要。

龍隊2019年「復活」，隔年從二軍打起就拿下二軍總冠軍，2021年加入一軍戰場首年雖然全年戰績敬陪末座，但去年受惠季後賽改制，加入一軍第2年就挺進季後賽，雖然在季後挑戰賽以1勝3敗不敵中信兄弟，仍帶給球員豐富經驗。

今年開季龍隊喊出前進台灣大賽目標，在季中度過一度只剩1位洋投可用的情況，下半季幾乎都佔據前段班位置，最後靠著富邦、兄弟幫忙，加入一軍第3個球季就直接鎖定台灣大賽門票。

龍隊上次奪下季冠軍已是1997年下半季，這次是睽違26年後再次奪下季冠軍，領隊丁仲緯說：「謝謝團隊每個成員與家人，因為我們相信彼此，在這條路上一起努力，達成了我們建軍藍圖規劃的里程碑。」

丁仲緯也感謝美味球迷相挺，讓龍隊每一步都走得更加踏實，也謝謝「三董」魏應充給了團隊舞台與資源，讓我們能夠持續向前邁進，他也喊出目標總冠軍。

總教練葉君璋則感性說道：「非常感謝三董讓味全龍再度回歸中職舞台，讓龍隊全員能安心奮戰全力以赴，今天才有機會重返榮耀。」

球團為了慶祝勇奪下半季冠軍，特別推出季冠軍限定系列商品，主視覺設計以味全龍隊徽「W」為核心融入象徵冠軍皇冠，並以味全龍標誌性紅色為主，搭配金色與黑色延伸設計於紀念T、紀念球、球帽、毛巾、抱枕等全系列商品。

另為感謝廣大球迷朋友支持，球團也公布首波合作品牌季冠軍優惠活動，包含德克士炸雞、必勝客、O-GRILL、KIRABASE、成美文化園等，後續更有味全食品及大葉高島屋、新光三越台北天母店、天母商圈等龍隊在地夥伴均將推出封王優惠敬請期待。