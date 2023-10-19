日本人氣女網紅平瀨愛里（平瀬あいり），以甜美可愛臉蛋和超有料上圍，在X（前身推特）和Instagram擁有上百萬粉絲，常常不吝嗇祭出福利照，人氣相當高；其實平瀨愛里一直都不避諱提到自己曾整形，最近更秀出手術前後對比照，花了2千萬日圓（約新台幣430萬元）彷彿換了個人，更自曝悲慘經歷。

平瀨愛里近期陸續分享自己不可思議的整形歷程，還在社群上大方曬出手術前的樣子，講述自己花了1年時間做了大大小小手術，目前總花費已經高達2千萬日圓（約新台幣430萬元）；而平瀨愛里其實從不隱瞞整形事實，但上百萬粉絲見到對比照都驚呆，因為根本是兩個人。

而平瀨愛里砸錢「重生」的背後其實很心酸，她近日在影片中表示，小時候在單親家庭長大，求學階段還因為長相不討喜被欺負，想交朋友卻遭嫌太醜，因此她心裡早早決定要存錢整形；她從16歲開始做搬家工人或保全這類靠勞力的職業，有了些積蓄後從25歲開始整形這條路，到目前現在有了惹人愛的外貌。

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