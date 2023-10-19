國道一號中山高速公路，新營服務區路段，昨天（18日）上午8時許，國道工程人員在內線到進行移動式施工作業，沒想到後方一輛黑色休旅車，疑似沒有注意前方路況，等到駕駛發現時已來不及，高速撞上緩撞車後方，緩撞車駕駛被撞後無奈的脫口罵出髒話，隨後就到後方揮紅旗警戒並報警。

行車紀錄器看到黑色休旅車疑似沒注意前方路況直直撞過來。（翻攝畫面）

行車紀錄器看到黑色休旅車疑似沒注意前方路況直直撞過來。（翻攝畫面）

這段撞擊影片疑似緩撞車駕駛流出，被人PO在網路上，網友留言紛紛怒罵休旅車駕駛，沒有注意前方狀況，才會導致車禍發生，影片中可以看到在撞擊後，休旅車上沒有人下車，至於休旅車駕駛當時為何會撞上緩撞車，全案已由國道警方調查釐清。