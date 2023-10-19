中華職棒本季競爭激烈，職棒隊伍「味全龍」於2019年回歸中華職棒後，終於在今（19）日奪下首座季冠軍，除了讓球迷振奮外，球團也火速公布限定商品及封王優惠，與更多的民眾一起分享奪冠的喜悅。

中職今日晚間賽事開打前，味全龍的下半季及全年戰績均暫居第1，而樂天桃猿今日以3比4敗給中信兄弟，讓味全龍下半季封王魔術數字歸零，奪下睽違26年的隊史第5座季冠軍；統一獅也以0比5敗給富邦悍將，讓味全龍更一舉拿下全年度第一的位置，直接確定握有季後賽門票。

味全龍總教練葉君璋特別感謝三董魏應充讓味全龍再度回歸中職舞台，讓龍隊全員能安心奮戰全力以赴，今天才有機會重返榮耀；領隊丁仲緯也謝謝團隊每個成員與家人，因為我們相信彼此，在這條路上一起努力，達成了我們建軍藍圖規劃的里程碑；謝謝支持我們的每個球迷，有你們的相挺，讓我們每一步都走得更加踏實；最後謝謝三董，給了團隊舞台與資源，讓我們能夠持續向前邁進，龍眾一心，目標總冠軍。

為慶祝紅潮凱旋勇奪2023年下半季冠軍，味全龍球團特別推出季冠軍限定系列商品，主視覺設計以味全龍隊徽「W」為核心融入象徵冠軍皇冠，並以味全龍標誌性紅色為主，搭配金色與黑色延伸設計於紀念T、紀念球、球帽、毛巾、抱枕等全系列商品，詳細商品資訊將於味全龍官方FB公布、並於味全龍官方商城開放線上預購。

此外，為了感謝廣大球迷朋友支持，味全龍球團也火速公布首波合作品牌季冠軍優惠活動，包括德克士炸雞、必勝客、O-GRILL、KIRABASE、成美文化園等，後續更有味全食品及大葉高島屋、新光三越台北天母店、天母商圈等龍隊在地夥伴均將推出封王優惠敬請期待。

(以下所有優惠內容以官方FB實際公布為主，各品牌皆保有活動辦法變更及解釋之權利)

德克士炸雞－封王同慶好禮三重送

凡於季後賽含冠軍戰期間至德克士「天母棒球場門市」消費即享以下好禮。

好禮一：凡購買任一套餐加碼贈紫金QQ球乙份

好禮二：消費滿$399即贈得意杯乙個

好禮三：消費滿$399贈免費啃骨雞兌換券一張(可至全台德克士門市兌換，兌換期間至2023/12/31)

必勝客－王者「封」範必勝35折

2023/10/23~10/31至必勝客全門市或電話訂購，告知五碼優惠代碼(13730)即享外送/外帶買3個鬆厚大比薩(限630元(含)以下口味)優惠666元起(原價$1890)，再加碼贈送乙瓶1.25L可樂或兩杯玉米湯(好禮2選1)

必勝客－王者降臨36折大方送

2023/10/23~10/31至全國必勝客門市或電話訂購，告知五碼優惠代碼13731即享外帶2個9吋鬆厚比薩(限定$410元(含)以下口味)優惠$299元(最高價值$820)，再加碼贈送副食3選1(乙瓶1.25L可樂/兩杯玉米湯/3條德國芝心腸)

O-GRILL－Dragons龍焰燒烤席聯名烤爐8折起

2023/10/23~10/25至O-GRILL 官網、O-GRILL 旗艦店消費享全館任一商品85折起，味全龍聯名款系列商品8折，含味全龍x O-GRILL聯名款烤爐、味全龍x O-GRILL聯名款折疊收納箱。(O-GRILL官網 https://shop.o-grill.com.tw)

KIRABASE－味全龍季冠軍感謝祭

2023/10/23、10/24、10/26於KIRABASE台北信義/西門/三創基地舉辦「小龍女練習生璦昀感謝祭」，當日將有小龍女練習生璦昀與星辰表演互動，消費主題套餐另可獲得璦昀隨機簽名寫真。

成美文化園－邀龍迷回家 祈願味全總冠軍

2023/10/23~10/29著味全龍球衣至成美文化園區，享本人免費入園 (原價$300)、同行親友半價優惠(優惠價為$150含50抵用券，至多三位)；著味全龍球衣於園內拍照打卡，另贈祈福木牌一個，一起為味全龍祈福攻下年度總冠軍。(免費入園不含園區消費抵用額度)