法國製造商對生產展望更悲觀，10月製造業信心遜於市場預期。法國統計局（Insee）19日公布，法國10月製造業信心由9月的99下滑至98，略遜於經濟學家預期的98.5，也位在長期平均100之下，反映製造商的信心相對疲弱。