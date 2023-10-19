法國10月製造業信心下滑 23:122023/10/19 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 法國製造商對生產展望更悲觀，10月製造業信心遜於市場預期。法國統計局（Insee）19日公布，法國10月製造業信心由9月的99下滑至98，略遜於經濟學家預期的98.5，也位在長期平均100之下，反映製造商的信心相對疲弱。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新加坡9月非石油出口 連12個月下滑 《鋼鐵股》止3連升 中鋼11月盤價全面持平 搶攻紅酒千億商機 大潤發年度法國葡萄酒節登場 #法國 #製造業 #信心 #製造商 #下滑 也許您會感興趣 推薦閱讀 飛機發動機製造商勞斯萊斯節流 裁員最多2500人 22:392023/10/17 國際 《基金》債市資金動能改善 投資級債迎活水 08:282023/10/17 財經 黎明技術學院登法國亞維儂藝術節 10／18歸國演出3天免費索票 11:082023/10/16 生活 對完成全年5％經濟增長目標 陸國家統計局非常有信心 11:072023/10/18 兩岸 《傳產》政府打房這數據很有感 台北市買氣創6年新低 14:282023/10/16 財經 大陸將取消製造業外資准入限制 釋出經濟轉型重要訊號 13:142023/10/19 兩岸 產業發展署輔導金屬機電業淨零轉型 明新科大成果發表 15:222023/10/18 生活 凝聚上下游信心 中鋼112年11月份月盤價平盤開出 19:012023/10/16 財經 陸世界工廠地位超穩！外媒曝這3國難篡位 原因太驚人 16:022023/10/16 財經 恐攻最高警戒持續！法國12機場收炸彈威脅 凡爾賽宮3度閉館 22:502023/10/18 國際 ASML財報：台韓美銷售下滑 中國需求暴增銷售近翻倍 22:532023/10/19 兩岸 銷售低迷 標普預測今年大陸房地產銷售額至多跌15％ 12:032023/10/16 兩岸 教師遇刺身亡案 法國檢方：凶嫌曾宣誓效忠伊斯蘭國 17:312023/10/18 國際 陸經濟持續恢復向8方面積極變化 頂住風險挑戰下行壓力 12:152023/10/18 兩岸 戰爭即工業力 法國155毫米砲彈 月產能翻3倍！夠烏軍打「1天」 18:132023/10/17 軍事 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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