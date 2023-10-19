近日有民眾在臉書社團「我是南港人」PO文表示，他在住家附近發現一部警用機車，違停在人行道上，時間應該有超過半年了，上面都是灰塵還佈滿鳥屎感覺不太美觀，PO文者甚至到派出所詢問，得到的答案卻是，「有任務」，但PO文不解，有任務也不能停人行道半年吧！

網友PO文表示，「想問一下這台警察機車違停在人行道，在這裡應該有超過半年了！常常經過去買旁邊的滷肉飯看到很多次，想請問大家知道為什麼這台機車會棄置在這裡嗎？上面都是灰塵還佈滿鳥屎感覺不太美觀，而且又是違停，如果警察機車故障應該會拖去維修才是，但這台車應該有放半年以上了」，這也引起網友的討論。

有網友表示，「只准州官放屁不准百姓拉屎呀！」、「你後面一定有一台提款機，這台是嚇阻詐騙車手用的」、「有什麼任務需要把機車停在那邊那麼久？你信嗎？看樣子也是在敷衍你的話而已。」、「原來是有任務的。」、「拍照檢舉阿」不過PO文貼出後就有網友經過發現車子已經不見了「今天路過已經不見了」、「這算公物，這也表示了警隊的鬆散，沒有對自己單位的物品做清查，年度的裝備檢查難道現在都沒了？」。

對此，南港分局同德派出所長呂凱揚表示，有關警用機車違停於郵局前人行道一事，該警用機車係警方基於維護治安及交通任務需要放置，依據《道路交通安全規則》第113條：「警方於執行任務時，臨時停車及停車地點得不受相關限制」，目的是在「防車手」；另車輛灰塵部份現已派員清理。