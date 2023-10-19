民進黨主席賴清德19日在記者會後，突怒批民眾黨主席柯文哲經常說他登門拜訪、板凳坐三分之一的事情，怒斥「我哪裡需要做板凳坐三分之一？」對此，前民眾黨中央委員、前幕僚張益贍還原當年內幕，當時柯文哲剛當選市長想找女性副市長，因此請與謝長廷交好的葉菊蘭推薦，便到台南拜訪葉菊蘭，同時請時任市長賴清德一起用餐、王定宇坐陪，但當天坐的就不是板凳，也不可能坐三分之一；而柯在回程時就已經講過「板凳坐三分之一」的故事，還說賴吃飯慢條斯理，而柯自己是動來動去、吃的很快，是要對比出兩人個性的不同。

賴清德19日在記者會後，突開始抱怨柯文哲經常批評他，「他剛當選台北市長之初，到台南跟我一起吃飯，說我板凳坐三分之一，非常拘謹」，公開行程當然是穿西裝打領帶，他是中途參加，「我哪裡需要做板凳坐三分之一？」

張益贍19日在政論節目《新聞面對面》表示，柯文哲第二次與賴清德會面，是柯剛當上台北市長，當時需要三位副市長，只上任兩個，柯想找1位女性副市長。而當時時任總統府資政葉菊蘭跟駐日代表謝長廷很好，謝也是黨內最挺柯的人，所以謝長廷就拜託葉菊蘭幫忙推薦人選。

張益贍說，當時葉菊蘭就是透過他跟柯文哲聯絡，他作為民進黨幕僚出身，知道說柯到台南拜訪葉菊蘭，市長不能不知道，所以就拜託葉菊蘭聯絡當時的台南市長賴清德一起用餐，並找來柯也相識的綠委王定宇坐陪。

張益贍也拿出當時的新聞照片指出，柯文哲、賴清德、王定宇三人坐的就不是板凳，也不可能坐三分之一。張也說，當時柯文哲在回程的高鐵上，就已經跟他講過這個故事，柯說：「你知不道我跟賴清德最大的差別是甚麼？你看賴清德坐板凳都坐三分之一，全程拘謹，你看我動來動去，吃飯吃的很快，賴清德慢條斯理的吃」。

張益贍說，柯文哲就是要凸顯出他與賴清德個性的不同，賴是內科、柯是外柯，所以柯講求速度但是不守規矩，而賴清德非常守規矩，這也凸顯了兩個總統候選人的風格不同。