台積電日前宣布，不考慮進駐龍潭園區三期。桃園市都發局長江南志表示，龍潭這個區塊本來就適合半導體產業的進駐。不過，政府應該把徵收或園區開發等問題全部都處理完，因為這區塊還不是一個成熟的園區；他甚至認為，當時提供大家的，就是一個願景而已。

江南志19日接受中天「洪流洞見」節目主持人洪淑芬專訪時表示，龍潭這個區塊本來就適合半導體產業的進駐。可是徵收或是園區開發，這些應該都是政府的責任。政府應該把這些問題、跟民眾溝通的事情全部都處理完。

江南志接著指出，中央有科學園區開發的想法，也認為龍潭適合，地方政府當然要扮演起另外一個角色，就是來開發這個地方。那地方政府該準備好的執行面的部分，我們就給中央政府最大的支持。

江南志表示，張善政上任後，也請地政局、經發局都給中央政府最大的支持，以及地方的溝通協助。但是這區塊還不是一個成熟的園區。政府能做的就是趕快提供給這些產業好的土地、好的區位，要趕快把它規畫好。

主持人洪淑芬問到，民進黨已經把這個先公布出來了，所以實在有點太快了。江南志回應表示，從專業面來說，確實是蠻快的；他只能說，當時提供大家的，就是一個願景而已。