知名藝術策展人／作家畢依帆繼夏日酷趣之「中華青年藝術新浪潮」後，再度推出秋天童話之「意外收穫」，精選五名青年女藝術家的作品，以女性意識下的故事為主題，有傳統油畫、故事繪本、漆畫及數位多媒體等，在北京798國際藝術區的理想氣體藝術空間，自10月21日起，舉辦為期十天面向公眾社會的藝術交流活動。

除了有Z時代視角的創作，畢依帆也將展示20多年來，透過藝術體驗，在身心靈上蛻變的作品，與來訪賓客分享經驗。另外還邀請前沿數位電影製片人王路易的「陶賽邦序曲」，及金鐘獎晚會編曲者的Range的最新創作專輯「褪黑素」，一起參展，共聚一堂，在金秋時光提供童話般的實體體驗，為廣大文化藝術愛好者帶來一場意外收穫。

畢依帆表示，在人類的靈魂中，「女性意識」既存在於女性身上，也存在於男性身上。它是一種平衡力量，代表著柔軟、善良、同情和寬容等價值觀，不同於權力、侵略性、果斷和進步等「男性意識」價值觀。

畢依帆認為，人類在不同的人生旅程中成長，但大多數時候都在等待答案。在成長的道路上，往往總是受到傳統思維的束縛。那些盒子里的刻板印象可能只是對當下的幻想，而不是來自自我最初心靈的真實需求，即使與靈感相遇，卻也不知道如何為未來做好準備。

畢依帆剖析，「女性意識」可能是一種與自我與他人的交流方式，一座分享當下的橋梁，或者是一個像大自然母親一樣進行創作的平台。「女性意識」存在於每個人身上，幫助那些在生活中迷茫的人，那些努力在生活中實踐自己的人，朝著自己的夢想前進的人，那些不想被框架束縛的人，以及那些想體驗當下生活並感受靈魂成長的人。喚醒內心的快樂，重新調整價值觀，聽故事，看世界，反省自己，認識同頻率的朋友，這些都是意想不到的收穫。