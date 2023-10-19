PChome網路家庭旗下21st FinTech（廿一世紀數位科技）與中華電信展開合作，成為全台首家電信業者提供「iPhone for Life」方案的合作夥伴，每月只要支付929元起的手機月付款，搭配「精采5G資費1年期」再加上「AppleCare Services」，最低月繳2216元，即可輕鬆享受 iPhone 15系列新機，隔年還能優先取得最新 iPhone手機。

廿一世紀數位科技總經理周厚宇表示，繼去年結合PChome集團資源推出業界獨家首創的「iPhone訂閱方案」，即獲得市場與消費者高度關注，今年持續積極拓展跨界結盟，推出創新服務；因應 iPhone 15新機上市，很榮幸能與中華電信聯手，率先推行台灣電信業唯一、深具產業前瞻意義的「iPhone for Life」方案，為消費者提供更輕鬆、無負擔的 iPhone 換機選擇，開啟多贏局面，創造服務新價值。

周厚宇分享，這個分期概念起源於摩托車，大學生都有買車的剛性需求，不過，車行不喜歡收信用卡，即使學生有信用卡，額度可能也沒這麼高；這個概念延伸到「iPhone訂閱方案」或高單價產品，如市價3萬多元的手機分12期，對消費者來說，不僅可以輕鬆、無負擔付款，也能增加店家營收，提高客戶高單價商品購買能力。

周厚宇表示，分期有3、6、12等，最多達36期，期數將依產品價格來區分，內部調查顯示，分期對年輕人來說，月付約2000多元是最能接受的額度，打工或零用錢就能支付，期數會搭配商品價格；若分期時間拉，如12期可能會衍伸1％的手續費成本。

iPhone 15系列新機熱銷中，即日起，消費者前往全台中華電信及神腦國際服務據點，即可申辦「iPhone for Life」方案。消費者須選擇「中華電信精采5G購機方案月繳999(含)型以上租期12個月方案」，搭配「AppleCare Services 行動裝置保險服務」，並僅限以「Pi 拍錢包ｘ慢點付」支付。