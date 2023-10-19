明華園戲劇總團本周末即將重演的代表作《散戲》，劇中也有總團長陳勝福的個人故事。（張鎧乙攝）

《散戲》是改編自作家洪醒夫的同名小說，描述民國50年代台灣社會變遷，人們對電影、電視的興趣大過看歌仔戲，歌仔戲班面臨嚴峻考驗。（張鎧乙攝）

將作家洪醒夫小說〈散戲〉搬上戲劇舞台，明華園總團代表作《散戲》將重演，描述傳統戲曲面臨轉型時刻，失去一個黃金年代，如何再造另一個黃金年代，本周末在台北國家戲劇院演出。（張鎧乙攝）

孫翠鳳在《散戲》飾演戲班子團長阿珠姊，劇情描述她因臨時要上陣代打演員演出，必須挑戰快速換裝，秒從熟齡阿姊，變身成黑面包青天。（張鎧乙攝）

明華園當家小生孫翠鳳一改往常的帥氣小生形象，竟然扮演嚴肅的黑臉包公。明華園戲劇總團本周末即將重演代表作《散戲》，孫翠鳳在劇中飾演戲班子團長阿珠姊，劇情描述她常常要臨時上陣替演員代打演出，甚至必須挑戰快速換裝，秒從熟齡阿姊，變身成黑面包青天。

孫翠鳳在劇中戲分吃重，她所飾演的「阿珠姊」一下子是幕後的「人體提詞機」，幫「凸搥」的演員提詞，或是遇上團員在舞台上生產，她只得下場救援客串，甚至代打演出包公。

《散戲》是改編自作家洪醒夫的同名小說，描述民國50年代台灣社會變遷，人們對電影、電視的興趣大過看歌仔戲，歌仔戲班面臨嚴峻考驗，許多劇團因此解散，如何翻轉戲取在時代存活下來，劇中也探討了歌仔戲班無人知曉的幕後辛酸。

總團長陳勝福透露，飾演包公一直是孫翠鳳的夢想，演這齣戲可說是圓了她的包公夢。《散戲》將於10月21日至22日，在台北國家戲劇院登場。