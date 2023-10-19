日本觀光廳18日公布7月到9月第二季度入境旅客消費金額1.39兆日圓（約92.8億美元），較疫前2019年同期增加17.7％。

中國旅客消費額2,827億日圓最高，占整體金額20.3％。第二高為台灣旅客2,046億日圓，第三高為韓國旅客1,955億日圓。

第二季度每位旅客平均消費額，較2019年同期成長29.4％至21萬零810日圓。官方原先預期到2025年才達成20萬日圓目標。按目前趨勢，本年度旅客總消費額可望達到政府5兆日圓目標。

日本政府觀光局（JNTO）公布9月入境旅客人數從8月約216萬人，增加至218萬4,300人，相當於2019年同期的96.1％，每月人數連續四個月逾200萬人，顯示旅客人數正回到疫前水準。

日本去年取消部份嚴格入境防疫限制，並對許多國家恢復免簽證入境觀光。今年5月全面取消防疫限制後，航空業增加赴日國際航班，和日圓兌美元匯率創近33年新低等吸引觀光客快速回升，像7月高達232萬人。

雖然9月包括美國、韓國和新加坡等15個國家與地區旅客人數創歷年來同期新高，但中國旅客卻只有32萬5,600人，僅相當於2019年同期的39.8％。

外界認為除了跟中國到8月才開始恢復赴日旅行團之外，日本排放福島核廢水令中國民眾產生顧慮也有關係。儘管如此，佳朋（Sompo）旗下Sompo Institute Plus經濟學家小池正人認為中國旅客人數可望持續上升。