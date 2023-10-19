「E神」陳奕迅今年舉行巡迴演唱會，在各個國家到處跑，在美國、澳洲、紐西蘭、加拿大、馬來西亞、新加坡、香港、台灣等地開唱，20日原定在澳門舉辦第4場演唱會，不料他驚傳身體不適，主辦單位宣布場次確定延期，陳奕迅也透過社群和粉絲們道歉。

陳奕迅近日在澳門舉辦「陳奕迅 FEAR AND DREAMS 世界巡迴演唱會」，主辦單位寶輝娛樂19日發布緊急延期通知，表示陳奕迅16日在澳門三場演唱會結束後，17日開始感到身體不適，出現感冒症狀，問診後遵從醫生建議休息，主辦方也決定把10月20日到22日的3場次延到10月26日到11月1日期間，已購票的觀眾可以持原門票按原座位對應補場場次演唱會，也開放退票。

陳奕迅本人則在Instagram發文表達歉意：「身體不舒服，暫時沒有辦法和大家見面，延期也麻煩到好多朋友，真的好對不住，Please accept my warmest apologies（請接受我最誠摯的歉意）」，透露目前他的症狀讓他不能把最好的一面帶給大家，無奈之下他決定聽從醫生建議休息幾日，希望大家可以等他康復，他很快就回來了，也感謝大家給予的愛、鼓勵和關係，希望大家都能身體健康。

面對陳奕迅的道歉，粉絲們表示：「等一生都等」、「是22號場次的十多年的老粉，這次改簽機票退酒店真的損失了不少錢，希望你可以好好的，我們願意等你！」、「不用講對不起，你也不想這樣嘛」、「機酒可以再買，我的陳奕迅只有一個」、「粉絲們會等你調整好狀態再繼續跟你一起交換愛」、「傻瓜為什麼要道歉啊會等你」。