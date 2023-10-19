台積電總裁魏哲家10月19日在法說會上披露，台積電有望在2025年量產2nm工藝晶片，將在新竹寶山與高雄2座工廠同步進行。外界預估，轉向GAA全環繞柵極電晶體的2nm工藝晶片，代工晶圓將進一步上升至2.5萬美元（約合台幣77.8萬元）。

據《快科技》報導，台積電組建了全新的2nm任務團隊，佈局前所未有，將同時衝刺2nm在新竹寶山、高雄兩座工廠同步在2024年試產、2025年量產。

台積電的2nm工藝將首次放棄傳統的FinFET電晶體工藝，轉向GAA全環繞柵極電晶體，相較於N3E工藝同功耗下性能提升10-15%，同性能下功耗下降25-30%，但電晶體密度提升僅10-20%。

報導說，升級到2nm製程的代價非常高。3nm代工晶圓已經漲價到2萬美元，2nm預計會進一步達到2.5萬美元。

目前，台積電已經開始量產3nm工藝，首發且迄今唯一用於蘋果A17晶片，後續還會反覆運算多個不同版本。

此外，魏哲家還披露，台積電位於美國亞利桑那州的工廠計畫2025年上半年開始量產，位於日本的工廠則有望2024年底開始量產。