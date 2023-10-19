溫室氣體的增加，正在引發的氣候危機，促使各產業一直在推廣減碳節能，建築業有所謂的「綠色建築」，意思是汙染小、耗能少。不過科學家的創意不只如此，他們剛剛提出一種摻入藍綠菌的塗料，能夠行光合作用，捕獲二氧化碳並製造氧氣，是真正意義的是綠能塗料。

新阿特拉斯(New Altas)報導，藍綠菌(Cyanobacteria)，也稱藍菌，舊稱藍綠藻，是地球上最古老的光合作用生物之一，因此它也可能也是地球上出現氧氣的始作俑者。在地球還是高溫、高輻射的極端環境時，藍綠菌已經出現。

英國薩里大學(University of Surrey)的研究人員將一種藍菌加入水性塗料當中，他們將這個發明稱之為「綠色活性塗料」。

該研究的通訊作者威爾森(Suzie Hingley-Wilson)表示：「隨著大氣中溫室氣體（尤其是二氧化碳）的增加，以及全球氣溫上升導致的水資源短缺問題，我們需要創新、環保和可持續的材料。」

研究人員比較了三種藍菌的效果，結果發現古巴色球菌( Chroococcidiopsis cubana)表現最好，它可以承受極端溫度、極端pH值、高鹽濃度、乾旱環境和輻射。

研究人員將藍菌固定在由聚合物顆粒製成的生物塗料中，然後將其完全乾燥，並重新水化。他們發現，古巴色球菌仍然具有活力，並且產氧率穩步上升，達到每天每克生物量 0.4 克氧氣的最高水平。一個月來連續測量，他們估計每天每克生物質，捕碳量為0.31克二氧化碳。

研究人員表示，他們想到很多這種塗料的應用方法，太空船與太空基地是很不錯的候選地點。該研究的主要作者西蒙娜•克林斯（Simone Krings）表示：「即使遇到輻射、紫外線，只要有一點氣壓，藍菌依然能夠存活並進行光合作用，塗在太空船裡面，將可以使太空船艙裡具有一定程度的空氣淨化與製氧能力，也使它們成為火星殖民的潛在候選者。」