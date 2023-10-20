台中市工策會舉辦「2024第15屆台中市十大伴手禮」票選活動，詢問度超高，店家熱烈報名中！原收件截止至10月20日，因應業者需求，特別延長截止日至10月25日，期能募集更多優質伴手禮店家。

這屆獎項包括「十大伴手禮首獎」、「金口碑獎」、「評審團大獎」及「特賞好禮獎」共32座，入圍百大好禮更可獲頒好禮標章，工策會歡迎台中在地伴手禮店家報名參賽。

工策會總幹事黃于珊說明，原收件截止至10月20日，因10月適逢台中各大節慶活動，包括國慶焰火帶來龐大人潮及商機，四天連假共吸引183萬餘人次來到台中；台中爵士音樂節帶動住房人流顯著提升、周邊商圈湧入大量人潮；以及10月21日將登場的「台中太陽餅文化節」推出限量買一送一及三大優惠，都讓台中餐飲、旅宿、觀光、伴手禮業者賺翻、也忙翻了！

工策會接獲業者反映，報名應備的衛生合格書件、檢驗合格證明皆在排隊等候，盼能延長徵件時間，因此延長收件時間至10月25日。

此外，10月下旬台中購物節即將展開，台中拚經濟火力不斷，邀請伴手禮店家踴躍報名參加票選並加入購物節特約店家，也歡迎民眾支持在地優質好禮！

黃于珊表示，工策會11月2日將於台灣大道市政大樓惠中樓301會議室辦理第二階段專家評選會，由13位產官學界專業評審嚴密遴選，公布這屆入圍百大好禮名單，進而辦理民眾票選。

此外，10月24日將於中山地政大樓8樓工策會辦理參賽店家說明會，邀請過去曾任專家評選委員分享評審經驗，以及得獎店家心得分享，幫助新進參賽店家更快掌握比賽要訣，更邀請專業講師教授短影音行銷課程，業者參與選拔可獲得學習交流、行銷展售機會，千萬別錯過。

工策會說明，為鼓勵舊雨新知店家報名參加，這屆除了「十大伴手禮首獎」、「金口碑獎」、「評審團大獎」獎項涵蓋食品類、非食品文創類外，更增設「特賞好禮獎」，將飲品、甜點、鹹食、農特產分門別類，增加業者獲獎機會，希望業者皆有收獲，更能提升品牌知名度，以利品牌宣傳行銷。

此外，入圍百大好禮更可獲頒好禮標章，由官方認證的優良商品，更能帶來極大的宣傳效益。

工策會指出，歡迎在地優質伴手禮店家把握最後參賽機會，活動全程免報名費，期間工策會更將辦理短影音行銷課程、一日市集活動，只要符合「商業登記或公司登記設籍於台中市」即可報名參加。