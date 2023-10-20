第58屆金鐘獎典禮將於本週五（10/20）、六（10/21）在國父紀念館舉行，分別為10月20日「節目類頒獎典禮」，10月21日「戲劇類頒獎典禮」。本屆以「碰撞．希望」為主題，過去一年台灣各項優秀戲劇、綜藝都將參加這場電視圈的大型盛會，金鐘58主持陣容、入圍名單、表演嘉賓，讓《中時新聞網》帶您來搶先看！

一.金鐘58主視覺

第58屆金鐘獎主視覺以「碰撞．希望」為主題，展現台灣影視內容產業在巨大的創作能量中精彩碰撞、呈現多樣的可能與結果，更希望藉由金鐘獎凝聚有從業人員，共同傳遞正向能量。

本屆三款視覺與舞台設計皆以「8」為意念，將兩個從無到有的「O」在碰撞中誕生出如無限的光芒，表達影視內容產業的好作品都是在碰撞產生各種希望。

星光大道更是首次分為雙現場「趴踢區」及「禮車區」提高星光大道的熱鬧與可看性，展現金鐘58的活力與創新。

第58屆金鐘獎主視覺以「碰撞．希望」為主題。（圖／翻攝自第58屆金鐘獎官方網站）

二、星光大道主持人

「節目類」主持人為黃豪平、巴鈺；「戲劇類」則是由蔡昌憲、楊小黎擔任。面對星光大道創新改變，巴鈺表示，剛開始知道搭檔是豪平的時候，彷彿吃了定心丸，後來才知道竟然分兩現場；蔡昌憲則提到，第一次主持金鐘獎紅毯壓力大，「剛得知時，當機了十幾秒」，不過他笑稱有紅毯學姊楊小黎陪伴多了幾分心安，也很期待完成這個任務。

三、典禮主持人

金鐘58典禮節目類由陳亞蘭搭檔劉品言主持，戲劇類由鍾欣凌獨挑大樑。12日舉辦主持人公布記者會時，談到關於場控，三人都有共識，還是希望把時間留給得獎者，他們都不會走星光大道，因為希望把目光都留給入圍、得獎。

陳亞蘭說如果有人說太久，還是會把時間給他們，「我去年才感受到這樣的感覺，30多年來的感動無法用言語形容，當然還有很多沒法一次說完」。

四、金鐘58表演嘉賓

表演嘉賓的部分，有告五人、熊仔、阿跨面、潮州土狗、玖壹壹、躍演、范宸菲、彭佳慧，節目類共有三段演出。由告五人帶來的表演節目「謝謝你們一直在」，表演精神展現出「節目與觀眾」的碰撞，將演唱組曲。

第二個表演節目是「內容競技場」，展現「節目與年輕世代」的碰撞，帶出台灣節目的多元、豐富、深度與流行。由金曲饒舌歌手熊仔、《大嘻哈時代2》冠軍阿跨面及入圍過金曲獎的潮州土狗，以歌唱接力方式呈現。

第三個表演為「歡迎光臨實境秀」，由玖壹壹帶來演出，用實境綜藝節目，來表現藝人參與節目的多元、生活性。

《58屆金鐘獎頒獎典禮(節目類/戲劇類)》播出資訊

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