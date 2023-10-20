快樂健康的童年就是和校園住的 「近一點」

根據美國《TIME》雜誌報導，美國小兒科醫學會已呼籲全國中學，將上學的時間延到早上八點三十分以後，以便讓青少年有較充足的睡眠，避免睡眠不足造成的不良影響。如今大約有五分之一的美國中學，已跟進延後上學政策。

鴻灃COMO距離淡海國小步行約五分鐘，不必延後上學也可以讓小孩多睡15~20分鐘，學生可以在家裡吃早餐、準備好再出門，大多的家長認為「睡飽精神好，成績才會好」；一位家長說出很多人的心聲「晚點上課或早點下課，孩子才有時間從事其他興趣。」學習、休息、家庭互動，家長有多餘的時間陪小孩，也讓親子關係更密切。

坐擁 40 米綠園道，雙校園第一圈

淡海最稀有搶手物件，第一就是學區，第二就是學校旁的店面，所有十年前就已經前進淡水的買家都經歷過的事實，就是買學校周邊的房子，不但房價年年穩定上揚，租金更是年年上漲，租售交易的熱度和速度更屢創新高。

「新軸心」、「學區」、「海景」、「科技文創園區」四大優勢聚攏，鴻灃 COMO 的立地優勢，右邊緊鄰淡海產業園區預定地，帶來豐沛的就業人口，左側新市政南側將開發為商業辦公區，預計 2025 年底還有淡江大橋通車的新利多，淡水軸心的翻轉未來可期。

位在新市二路正核心，雙面臨路近3000坪角地，擁有40米的綠園道，附近與多站輕軌連結交通方便。另外，文教為建案核心之一，淡海國小學區，幼稚園、國小具備完善，從幼稚園一路到國小，近享九年完全優質教育。建築美學設計融合海灣風景，創造出宜人的住宅環境，而建案名稱中的「COMO」，分別意指Contemporary 當代、Ocean 海洋、Move 感動、Original 原創，代表有著獨特海洋風景、社區完善公設、建案美學外觀及淡海的前瞻發展性。

鴻灃COMO 展現高端文旅設計原創精神。（公設3D示意圖/業者提供）

鴻灃COMO 展現高端文旅設計原創精神。（公設3D示意圖/業者提供）

「我年輕，我淡水，我驕傲！」鴻灃COMO坪數規劃22坪2房、28坪2+1房、32 坪 3 房及 40 坪 3+1 房，再加上面遼闊海景及綠意公園，舒適居住環境與低總價優勢，深深吸引明白居住環境重要性，以及追求生活儀式感的品味生活家，想要創造親民價格的住宅，讓居民不僅擁有淡水靜謐的環境，還享有生活周邊的機能；且淡海新市鎮發展已愈趨完善，發展成為國際海灣大城，指日可待。這是鴻灃十年推出的代表作，這項在淡水海灣的造鎮案，以人的需求為出發點，推出便宜價格，走出不同於豪宅的奢華路線，希望讓年輕人來淡水成家，除了買得起，還要住更好！

淡海新灣區 22-40 坪

正新市二路・淡海國小旁 2 房

限量 868 萬起含車位

賞屋專線：02-2621-1177

接待會館：新市二路三段、沙崙路口