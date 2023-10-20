淡水塞車問題長期讓人詬病，有網友以「淡水的未來該怎麼選」為題在PTT發文，列出自己的5點想法探討淡水未來，引發其他網友討論，有網友建議，蓋科技園區的話可以鎖住人流往外移動，像是蓋台積電這樣的想法是其實不錯。

原PO表示，淡水的塞車問題主要是過往被定位為住宅區，而且區內就業機會比較少，其實該區最主力產業是觀光業，雖然有少部分的工廠和廠辦，但數量上遠不如內湖南港，加上淡海新市鎮開發人口移入，反而讓淡水從觀光小鎮變成大量通勤的住宅區，他分析區內觀光產業和服務業明顯無法提供大量工作滿足需求才會導致塞車。

原PO進一步指出，他對於淡水的未來有以下5點想法，包括增加觀光業就業人數，提高觀光附加價值，並增加從業人員在地居住比例；落實徵收開發淡海科技園區，不只科技業，也吸引企業總部移入；維持現狀住宅為主觀光服務業為輔的基礎；維持現狀但凍結建照以減少人口移入；減少觀光等各種產業朝向純住宅模式 以及降低觀光帶來的流動人口。

有網友建議淡水蓋台積電，紛紛表示，「其實淡海蓋台積電這主意是不錯的，淡海地價低很適合，而且雙北沒有科學園區」、「淡海蓋台積電人進去了，人進去機能也會跟著進去」、「台積電的話可以，磁吸強這樣就不會這麼多人往南走了」；但也有網友說，「淡海蓋台積電，你貨物原料連進出都成問題」。

還有網友提到，「淡水本來就是要做衛星城市，失敗才變住宅為主，畢竟問題就是卡在竹圍聯外繞路，方法就兩個，一是恢復衛星城市規劃，二是退回漁村」、「其實就是改善交通，讓淡水的人方便到市區通勤就好」。