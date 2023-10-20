台灣酒界眾所矚目的「金威獎」日前經過連三天的激烈競爭後完美落幕，評鑑方式囊括生活玩家盲測、素人民眾評選和網路投票等，以公正客觀的方式嚴選最佳威士忌，在北中南素人盲飲中，調和式威士忌項目由Johnnie Walker XR21年蘇格蘭威士忌以高票完勝對手，備受消費者青睞。

為求提高公信力，主辦單位在北中南舉辦三場素人盲飲活動，每場次分成中午50人、下午50人，共計有300人參與評審，不僅採行高規格的盲測品飲，且每個場次皆刻意調整威士忌編號順序，以最嚴謹的方式評鑑出最優質、符合台灣消費者口味的威士忌，Johnnie Walker XR21年蘇格蘭威士忌在這場君子之爭勝出，可說實至名歸。

一名參與評鑑的民眾表示：「Johnnie Walker XR21充盈著雪莉的奶油香，喝起來帶點果乾蜜餞，淡淡的薄荷甜味，非常溫潤滑順」。

北中南300百位素人盲測市面上兩款高端調和式威士忌，Johnnie Walker XR 21年在北中南完勝對手，更受消費者青睞。（照片／中時新聞網）

金威獎盲飲活動已成為國內威士忌年度盛事，參與盲飲人數破300人，規模為業界之最，也具公信力。（照片／中時新聞網）

Johnnie Walker XR 21年蘇格蘭威士忌是以Walker家族第三代傳人Alexander Walker二世當年的親筆配方為靈感，以獨創的三維立體工藝再現絕世珍釀，歷經光陰淬煉，才能交織出無限綿延的馥郁風味，三維立體工藝的工序十分繁複嚴謹，環環相扣、無一不可，如此才能釀製成風味絕佳、口感層次豐富的調和威士忌。

第一維度：融合消逝酒廠的珍稀酒液

選用逾兩百年歷史傳奇酒廠Port Dundas超過21年的陳釀穀物威士忌為基底，由於該酒廠於2011年關廠，廠內珍藏的陳釀威士忌就成為絕版的珍稀佳釀，具備甜美柔順的奶油香草氣息與木質辛香調性，且每一個木桶都經過精心調和，以喚醒陳年珍釀的靈魂，激盪幻化出令人驚豔的生命力，喝完一瓶少一瓶，更顯珍貴。

第二維度：精選21年以上單一麥芽麥士忌

Johnnie Walker XR 21年選用數種優質、罕見，且是陳年至少21年以上、來自斯貝賽區數家傳奇酒廠甄藏的珍貴威士忌，如此才能造就無可取代的珍醇滑順口感，入口溫暖的柑橘味裹著蜂蜜甜味與香料味撲鼻而來，熱帶成熟水果與焦糖的香味圍繞唇齒間，最後帶出煙草和葡萄乾風味，每一口都能感受到醇厚細緻的悠長餘韻，閃閃發耀的琥珀色澤酒體，更顯格外尊貴不凡。

Johnnie Walker XR 21年蘇格蘭威士忌是以Walker家族第三代傳人Alexander Walker二世當年的親筆配方為靈感，以獨創的三維立體工藝，再現絕世珍釀。（圖/帝亞吉歐 提供）

第三維度：立體調和工藝，喚醒陳釀

Johnnie Walker XR 21年蘇格蘭威士忌以獨家調和工藝喚醒醞自時光的純釀酒體，創造一層又一層馥郁果香與麥芽風味交織，口感如絲綢般醇厚迷人，成就豐富的醇郁餘韻。

除了三維立體工藝之外，極富美感的瓶身設計，也是Johnnie Walker XR21年蘇格蘭威士忌深受世人喜愛的主因。瓶身設計源自1920年代的威士忌醒酒器，設計風格融入當時時興的裝飾藝術(Art Deco)，經過精巧地多面切割，呈現出鑽石切割般絢麗璀燦的視覺效果，不僅瓶身設計充滿時尚美感，且兼具醒酒功能，相信這也是Johnnie Walker XR21年蘇格蘭威士忌喝起來特別溫潤滑順的主因。

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