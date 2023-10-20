一年一度的微風信義、微風松高、微風南山週年慶，於10/19(四)至11/6(一)盛大登場，微風集團執行常董岡一郎看好今年週年慶業績，表示6店業績目標為55億元。值得關注的是，這次3店將迎來史上幅度最大的改裝潮，逾50個新品牌進駐；更主打5大回饋，包含滿6千抽長榮機票、會員專屬酬賓點數、滿額禮最高2萬元、首六日加碼及銀行禮等等，回饋高達26%！

微風信義、微風松高、微風南山於今年週年慶，進駐超過50個新品牌，其中就有12家全台獨家品牌、15家信義區獨家品牌。全台獨家品牌包含微風南山GIVENCHY、前衛時尚設計Philipp Plein、美國洛杉磯時裝品牌AMIRI、DSQUARED2等等。

微風南山獨家 GIVENCHY Voyou薰衣草色迷你手袋。(微風提供)

此外，精品各家更提供2024 SS系列商品，其中FERRAGAMO、BOTTEGA VENETA、FENDI也特別推出珍稀鱷皮革材質包款台灣獨家展售。新進駐的Onitsuka Tiger首家全系列Otiger商品專賣店，上架獨家限量商品，甚至可以搶先鑑賞米蘭時裝週runway單品；Van Cleef&Arpels則有上億珠寶亮相，重視珍稀獨有性的VIC絕對要把握。

微風信義獨家BOTTEGA VENETA Sardine綠色鱷魚皮手提包。(微風提供)

微風信義獨家 FENDI Peekaboo Mini珍稀鱷魚皮革手提包。(微風提供)

微風信義Van Cleef & Arpels Fabulous Fifties上億珠寶獨家亮相。(微風提供)

微風信義獨家Van Cleef & Arpels Perlée secret 吊墜腕錶。(微風提供)

微風信義還推出GUERLAIN嬌蘭藝術沙龍高訂系列期間限定精品店，以及信義區獨家的Van Cleef & Arpels珠寶花園香氛、旅美設計師女裝品牌PINKSELFIE；台灣獨家且最具英倫特色的香氛品牌Molton Brown、時尚教父山本耀司旗下Ground Y，以及複合式選品店DOUBLE TAKE等。

微風松高則是進駐信義區首家宜得利家居、Lululemon旗艦店、H&M、JORDAN、MUJI無印良品松高旗艦店，改裝各大旗艦店皆已到位，且各品牌的風格及流行風尚獨樹一幟。這次不僅僅是櫃位上的調整，更要傳遞信義區新世代時尚指標與Eco – Fashion的態度。

除此之外，微風週年慶的回饋活動亦令人津津樂道。即日起至11/6(一)於各館指定區域當日單筆消費達門檻，享微風會員專屬酬賓回饋，買萬送萬點，滿千送千點；各館當日單筆消費滿6,000元可抽價值10萬的長榮航空電子交換機票，滿12,000元有2次抽獎機會，以此類推。

今年特別與Uber合作，提供搭乘優惠給顧客。活動期間於微風信義、微風松高或微風南山搭乘Uber上車或下車，輸入優惠序號「微風週年慶2023｣，即可享折扣50元的2趟優惠，限量10,000份。