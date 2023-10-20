挺過3年大疫，今年微風週年慶誠意滿滿，祭出超多超狂優惠、打造獨樹一格品味大街，除了必囤化妝品之外，精品、香氛、服飾類、居家、家電用品也都是內行人必搶重點，滿額贈更高達26%！

微風信義2樓精心打造香氛一條街，進駐PENHALIGON'S、Maison Francis Kurkdjian、ACQUA DI PARMA、CREED、CYRANO、BYREDO、diptyque、EX NIHLLO、Miller Harris等整排精品香氛旗艦店，還有全台最具獨家品味的頂級香氛齊聚微風信義，堪稱香民天堂，只有想不到，沒有買不到！

微風信義獨家GUERLAIN嬌蘭藝術沙龍年度最強新品，「琥珀菸草淡香精」全台獨家上市。(微風提供)

此外，特別在週慶前夕，引進GUERLAIN嬌蘭藝術沙龍高訂系列期間限定精品店；還有獨家Van Cleef & Arpels珠寶花園香氛系列，它是品牌創立百年來，首度推出以珠寶概念延伸的頂級香氛之作。以頂級馥郁的香氣，帶來極致尊貴的嗅覺饗宴；SCENTASIA販售FLORIS LONDON，以及Parfums de Marly頂級香氛系列；最具英倫特色的香氛品牌Molton Brown台灣獨家首店也有亮相。各家聖誕限定香氛單品搶先全新上市首賣，活動期間都逛得到。

微風南山獨家 MaxMara 泰迪MARIN托特包。(微風提供)

另外，新櫃Onitsuka Tiger搶先上市米蘭時裝週走秀款，與女裝支線秋冬風衣；max mara除了經典泰迪熊大衣，也推出托特包、alexanderwang秋冬新品針織毛衣背心；JORDAN週慶限定單品則是向Michael Jordan致敬，推出獨家商品Air Jordan 38、lululemon運動及日常穿搭服飾；MUJI無印良品松高旗艦店，精選男女法蘭絨長袖襯衫、四輪硬殼止滑拉桿箱、撥水加工有機棉舒適休閒鞋、溫和洗卸系列等，眾多經典明星商品及秋冬最新時尚單品，皆推出週年慶優惠價格，吸引消費者目光。

微風南山秋冬新品上市，alexanderwang羊毛針織吊帶背心。(微風提供)

微風松高獨家 JORDAN Air Jordan XXXVIII "FIBA" PF。(微風提供)

除此之外，各館滿額優惠也值得期待。即日起至11/6(一)，凡於指定區域當日單筆消費達門檻，即可享微風會員專屬酬賓回饋。微風信義購買高級珠寶，消費滿30,000贈15000點(＄1500)；國際精品滿10,000贈10000點(＄1000)；名品服飾、時尚生活滿5,000贈5000點(＄500)；香氛保養、化妝品、運動名品滿3,000贈3000點(＄300) 。

微風松高則是購買時尚家居，消費滿10,000贈5000點(＄500)；全館(不含餐飲、部分品牌櫃位)滿3000贈3000點(＄300)。微風南山是高級珠寶、3C櫃位，消費滿30,000贈15000點(＄1500)；國際精品滿10,000送10000點(＄1000)；生活家電滿10,000送5000點(＄500)；流行名品滿5,000贈5000點(＄500)；香氛保養、atré(不含餐飲)滿3,000贈3000點(＄300)。

首六日更推出信用卡優惠，只要刷微風聯名卡或臺北南山廣場卡，於指定館別單筆消費達指定區域門檻，再加贈1000點(＄100)。今年「滿額禮」更直接推出酬賓券，最高還可多贈2萬元，趕緊趁今年搶一波優惠！