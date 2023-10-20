微風信義、微風松高與微風南山週年慶於10/19(四)-11/6(一)登場，逛街購物的同時也要吃飽喝足，為歡慶週年慶的到來，最受米其林主廚喜愛的Breeze Super，進口食品食材與更高級的日本進口食品，全面9折起，並推出超過3,000項以上優惠品項；還有首4日滿額贈，消費滿3,500元即可獲得法國Max Daumin頂級香料一盒，請饕客把握機會。

微風信義「點點心」新形象概念店全新登場，以及「樂天皇朝」全新改裝開幕、MUJI無印良品松高旗艦店推出當店限定套餐，各大餐飲品牌更推出首七日限定、買一送一、滿額加贈、限定優惠、大型聚餐專屬優惠、限量招待禮、回饋禮等，要在週年慶搶攻老饕的胃。

微風松高TGI FRIDAYS即日起至11/6(一)期間，於TGI FRIDAYS單筆消費滿1,200元，即可免費享用蹦跳炸蝦法士達乙份。(微風提供)

微風南山引進多家餐飲新櫃，像是提供數10道精緻韓式特色料理的「涓豆腐」，正宗川菜「鵝川」及「海底撈」也強勢進駐。微風南山海底撈傳承原信義區第1間店，並升級為「海底撈新1店」，以全台首創第1代店型為主軸，採用更高標準規格滿足市場期待。此外，微風南山星空塔最新品牌「川雅」，由嘉林餐旅集團與中國米其林一星川菜館「松雲澤」主廚，攜手打造台灣最高規格的精緻川菜館，；明年還有米其林1星「小小樹食」、薄多義全新2.0店型，以及信義區首店「滔味排骨飯」，都將重磅進駐微風南山。

「岩漿火鍋」北部百貨首店，以及懷舊風情台菜餐廳「稻舍」，也將進駐微風信義等待饕客前來品嚐體驗。微風松高「莫凡彼Mövenpick Café」信義區獨家門市將於11月登場，勢必讓信義區的餐飲選擇更加熱鬧；新加坡樂天皇朝集團旗下品牌「樂蝦拉麵」首度引進台灣，全台首店就在微風；台中新天地餐飲集團最新品牌「Le Goût樂葵法式鐵板燒」也將進駐成為北部百貨首店。

除了琳瑯滿目的廠商進駐，微風超市主打歐洲主題進口食品食材與更高級的日本進口食品，推出超過3,000項以上優惠品項，還有首四日推出滿額贈，消費滿3,500元即可獲得法國Max Daumin頂級香料一盒，10/19(四)至10/31(二)登場西班牙週，也有老饕最愛的西班牙海鮮飯。

微風超市於10/19(四)至10/31(二)登場西班牙週，西班牙海鮮飯推薦價260元。(微風提供)

另外，考量台灣消費者對水果品質的嚴謹，微風超市推出3串2,200元麝香葡萄福袋、長野麝香葡萄優惠價2串1,688元；同時引進甜度極高的四國愛媛縣特產蜜柑，日本蜜柑小福袋10粒原價350元，週慶期間只要280元。

微風超市長野麝香葡萄6串木箱禮盒，推薦價8,000元。(微風提供)

「微風超市的起司，從來不會讓大家失望，起司控最愛的不同種類口味都可以在這裡找到，讓你來場起司派對。」微風超市表示，現場販售百種以上的歐洲新鮮天然起司，期間更有10/21(六)鮪魚解體實演秀、10/21(六)及10/22(日)職人風燒菓子實演。微風將用最高品質、最高規格的商品以及進駐的重磅餐廳，滿足消費大眾的需求與期待。