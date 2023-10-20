美國公債殖利率再度飆高，推升美國30年期房貸固定利率攻上8%大關，改寫2000年以來新高。若以購買40萬美元（約台幣1300萬元）房子來估算，每月償還貸款較二年前高出1000美元（約台幣3.2萬元），讓房貸族苦不堪言。

綜合外媒報導，貸款利率通常跟著10年期美國公債殖利率走升。19日美國10年期公債殖利一度升破4.9%，為2007年7月以來首見，同時，美國房貸市場主流的30年期固定房貸利率衝上8%，創下2000年來新高。

兩年前，受到新冠疫情衝擊，聯準會（Fed）大幅降息救市，當時30年期固定房貸利率只有3%，如今飆上8%，若民眾花40萬美元買房，支付2成頭期款，剩下8成貸款，現在每月房貸支出就必須多付1000美元。

隨著房貸利率飆高，房貸需求也跟著急降。據美國房貸銀行協會（MBA）最新數據顯示，上周房貸申請數較前一周下滑6.9%，來到1995年以來最低水位。

值得一提的是，過去利率上升，貸款成本增加，房價往往會下跌，如今市場房屋庫存降低的情況不再發生，因為先前鎖定低利貸款的房主不願搬家，或是不想花更高的借貸成本申請二胎房貸，使得房市餘屋處於低檔。