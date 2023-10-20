2024總統大選「在野整合」至今未有共識，針對藍營提出民主初選方案，民眾黨一再重申沒有可行性，並提出2種「全民調」方案。對此，民調專家戴立安指出，時間會解決問題，再拖一兩個禮拜就不用考慮民主初選，只能回到民調；戴也給出專業建議，應使用2家全市話、2家全手機平均，不要使用市話、手機混合民調，且針對加權等問題都要談清楚。戴也提議，雙方不要各說各話，可以找學界的專家尋求第三方的專業意見。

民眾黨日前拋出2種全民調方案，皆包括「選擇5家民調，做全手機或手機市話各佔50%」，僅在對比式、互比式和勝負計算上有不同。而國民黨表示提出「民主初選、民調併行」的妥協方案，認為占比可以再做協商。

戴立安19日在廣播節目《POP搶先爆》表示，時間會慢慢解決藍白合的這些問題，因為再拖一、二個禮拜，就不用談民主初選、來不及了，只能回到民調方案上。

若最後藍白雙方決定做民調，戴立安也給出專業建議，至少要做4家或6家民調以上，且4家民調公司要是「2家純市話、2家純手機」，若有第五家就抽籤決定是全市話或是全手機，「不要做混合！」

戴立安解釋，市話裝機率達到73%，而手機門號的數量比投票人數還多出1100萬；市話手機混合民調，會有樣本和加權的問題，全市話的優點在於各縣市抽樣很平均、年齡加權可以做到符合要求，而且民調加入手機會有很大差別，甚至有些民調公司會把政黨傾向做加權，這非常不可思議、很不應該的做法。

戴立安強調，如果最後藍白兩黨選擇用民調，這些都要規定的非常清楚，其中就是有很多細節，才導致現在外界認為民調不準、各說各話的結果。戴也提議，雙方可以去找學界的專家尋求第三方專業意見，不用各說各話。

此外，戴立安還爆料，他知道有民調公司在題目上面動手腳，而且是跟公關結合的民調公司、跟候選人投資的民調公司有關，股權上無法揭露，但候選人自己有提到這件事。舉例說是民調問卷在前面、後面都問四腳督，但在第二次問之前先問了對某候選人有優勢的題目，而前面是內參題、後面被影響的結果就公布出來。