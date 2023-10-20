2024總統大選倒數不到90天，《美麗島電子報》19日公布第54波民調，三腳督態勢下依序為，賴清德34.5%、侯友宜24.8%、柯文哲23.7%；四腳督部分，由高到低分別為賴清德31.2%、侯友宜21.9%、柯文哲19.4%、鴻海創辦人郭台銘7.0%。而從《美麗島電子報》第50波民調開始至第54波，賴清德支持度從38.1%跌至34.5%，跌幅令人吃驚。

根據《美麗島電子報》公布的第54波民調，民調專家戴立安19日也分析賴清德下滑的原因，其一是因為領先者會選擇讓選情「放冷」避免競爭，但會讓支持者和小雞認為不夠熱情，其二則是「以巴衝突」的殘酷畫面和國際上發生戰爭，會對台灣民眾心理產生影響，而賴清德的台獨背景像是「汽油桶」，戰爭慘況若引發廣泛討論就會是點燃汽油的「火柴」，雖不至於星火燎原，但賴勢必要對支持者做出解釋。

而《中時新聞網》也整理出《美麗島電子報》公布的第50波至第54波的2024總統三腳督民調，在第50波追蹤民調中，賴清德拿下38.1%的支持度，柯文哲則是24.2%、侯友宜為20.5%；在第51波追蹤民調中，賴清德拿下37.8%的支持度，柯文哲則是20.8%、侯友宜為22.4%；在第52波追蹤民調中，賴清德拿下36.7%的支持度，柯文哲則是21.5%、侯友宜為23.7%；在第53波追蹤民調中，賴清德拿下35.4%的支持度，柯文哲則是22.9%、侯友宜為24.7%；在第54波追蹤民調中，賴清德拿下34.5%的支持度，柯文哲則是23.7%、侯友宜為24.8%。