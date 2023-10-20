距離2024總統暨立委大選，剩不到90天，「藍白合」至今仍未完全達成共識，有國民黨立委參選人因而陷入焦慮；民眾黨總統參選人柯文哲表示，區域立委部分，可以先跟國民黨談談，沒有說不能幫忙輔選。對此，前立委郭正亮19日就表示，「其實柯文哲很聰明，因為這個話題才剛開始而已，他就看到了，柯文哲來站台一定會影響接近5％的選票」，引發討論。

郭正亮19日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「其實柯文哲很聰明，因為這個話題才剛開始而已，他就看到了，他就假設破局，應該是你國民黨立委希望我來站台，而他去站台他自己也會得分，這時候就會出現，侯總部跟區域立委利益不一致的情況，那個時候朱立倫到底站在哪邊？」

郭正亮坦言，「對朱立倫來講，總統也要贏、立委也要贏，可是很明顯，如果破局的話，就是立委的利益會跟侯友宜會不一致，當然我不希望破局」，郭正亮最後也說，「區域立委是這樣，坦白講除了台北市以外，國民黨其他地區的候選人，很多人知名度很低，所以柯文哲來站台這種指標性的立委要藍白合作，這個象徵是很重要的，柯文哲來站台一定會影響接近5％的選票」。