美國商務部美東時間17日宣布對大陸等被關注國家出口先進人工智慧（AI）晶片的進一步新規，將處理效能較慢的AI晶片種類都納入限制出口範圍，且新規將在公告30天後生效。消息一出，美股上市晶片公司紛紛大跌，受此政策影響較大的輝達（Nvidia），當天收盤時下跌達4.68％。前駐紐西蘭代表介文汲19日在《盧秀芳辣晚報》節目指出，輝達恐不只失去大陸市場，還將面臨華為海思等GPU晶片設計公司的強大競爭能力。

「就是說美國制裁已經到了一個界線，他對大陸企業造成傷害，同時也會傷害到自己的企業！」介文汲表示，他應該要是傷害中國大陸的企業多，遠大於美國企業造成的傷害。可是他已經推到極限了，你現在再往下走的時候，對中國大陸企業的傷害是邊際效應遞減。

「可是呢，對美國企業的傷害就是愈來愈大！」介文汲強調，過去公布的時候，都不會像這樣，輝達下跌百分之5！這次跌得非常清楚，也就是市場還是非常靈敏的，而且知道他的意涵是什麼。意涵就是說，輝達可能會掉百分之20、百分之30的市場！

介文汲提到，因為輝達原來為中國大陸提供一款特供的H-800，就是說，我照著你商務部定的規格，我沒有超越那個規格，我提供一款沒有超越美國限令的晶片。現在也不行了。可是這個輝達的晶片是有關AI人工智慧的，輝達這個公司事實上不是製造，他是晶片設計，有繪圖功能的GPU。

介文汲指出，輝達設計出來的晶片，是我們的台積電幫他生產的，GPU最重要的關鍵在設計。美國一開始在制裁中國大陸的高科技，第一個禁的就是晶片設計的軟體，叫EDA。這個套裝軟體，美國把他禁了，不准中國大陸用，所以中國大陸的晶片設計公司就變成巧婦難為無米之炊。這次華為麒麟9000S晶片如何設計出來？人家就說華為已經有自己的EDA了，所以輝達這個GPU的設計功能，中華大陸本身能夠設計了。

「黃仁勳最近正在台北士林夜市吃豬腳，不曉得心情如何？」介文汲直言，可是黃仁勳曾經講過，這個世界可以沒有台積電，可是不能沒有中國大陸這個市場。他只講到市場，可是他沒有講到晶片設計。華為的晶片設計叫海思，這家公司在Mate60 Pro已經展現他的實力了。所以輝達股票掉5％，不是只反映他失去中國大陸市場，而是中國大陸可能要開始來設計他自己的GPU，對未來的輝達來講，是非常大的一個競爭能力。