藍白合進度陷入泥沼，中廣董事長趙少康18日直言，民眾黨似乎想打贏者全拿的淘汰賽，他說，民眾黨總統參選人柯文哲沒宣示過「反台獨」，應要清楚表態，不能蒙混過去，綠的票也要、藍的票也騙。對此，前立委蔡正元19日就表示，「我當然不認為柯文哲是支持台獨，除了聯合政府怎麼組織、運作、基本綱領政策之外，他這個問題也應該在組聯合政府的時候，大家談清楚」，引發討論。

蔡正元19日在政論節目《庶民大頭家》中表示，「柯文哲當然要把他的立場說清楚，為什麼要藍白合？藍白合就是合組聯合政府才叫藍白合，你不合組聯合政府，你藍白合有什麼意義？為什麼要合組聯合政府？就是要下架民進黨，難道你民進黨不下架，聯合政府能上台嗎？這是基本邏輯」。

蔡正元更說，「那你要組聯合政府，大家就要把自己最忌諱的事情拿出來談，你總不能組了聯合政府之後，你主張台獨，我不主張台獨，那這個聯合政府怎麼搞？這是一個核心的基本問題，我當然不認為柯文哲是支持台獨，除了聯合政府怎麼組織、運作、基本綱領政策之外，他這個問題也應該在組聯合政府的時候，大家談清楚，談好之後要組聯合政府，我們再來談遊戲規則」。

蔡正元更說，「遊戲規則就是說，這個聯合政府總該有一個人選總統、一個人選副總統，該怎麼弄？聯合政府在政治學上只有一個定義，就是黨對黨的聯合」。蔡正元最後坦言，「我是最早支持藍白合、聯合政府的，還公開主張認為柯侯配才能當選，我是看完民調才來說的」。