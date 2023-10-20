藍白近期針對2024總統大選合作展開會前會商談，民眾黨堅持「比民調」決勝負，國民黨則提出「民主初選」，侯陣營也拋出「初選、民調並行」的折衷方案，兩邊目前僵持不下。而近日就有一份最新的民調指出，對於藍白合如果破局，會不會拖累在野陣營的立委選舉、甚至讓民進黨又變成國會最大黨？有72％的網友認為「會」，引發討論。

YouTube頻道《中天電視》19日對於「『藍白合』快變『藍白拖』！你覺得藍白合如果破局，會不會拖累在野陣營的立委選舉、甚至讓民進黨又變成國會最大黨？」進行了網路民調，截至19日晚間23時止，已有1萬多人參與投票，有72％的網友認為「會」、有23％的網友認為「不會」、有5％的網友認為「不知道」。

而參與該份民調投票的網友紛紛表示，「柯文哲在幫國民黨擔心立委選舉，國民黨在大罵柯文哲破壞藍白合」、「不會，和平分手，讓兩邊的總統候選人幫國民黨立委站台，國民黨區域立委會有兩邊的票源，就實現大家喊了很久的藍白合」、「有朱立倫在，國民黨必敗，民進黨繼續執政」、「下架民進黨，唯一選擇」、「那麼就不要拖，不行就不行，趕快各自努力，共同打擊賴」。