網友貼文並附上影片表示，「去了馬拉灣，一群色色的人出遊，在巴士及樂園就玩開來囉！」內容為男子全身赤裸，互相作愛取樂，畫面不堪入目。台中大甲警分局表示，男子性愛地點在巴士或淋浴間，屬非公開場所，但發布影片非供特定人士觀看，違反刑法235條，散布、播送猥褻影像，將依法追查偵辦。

一名網友在網路貼文表示，「9月2日去MARS三溫暖，還去了馬拉灣，一群色色的人出遊，在巴士及樂園就玩開來囉！」影片中可見多名男子在巴士車上，做出限制級行為，還有在麗寶樂園的馬拉灣漂漂河上，吻腳指頭嘻戲等不堪入耳行徑。

麗寶樂園表示，男子在漂漂河上以嘻鬧為主，並未涉及公然猥褻，做愛地點疑似在淋浴間，業者也無法裝設監視器勸導，十分無奈。

大甲警分局表示，男子做愛等地點在巴士或淋浴間，並非公開場所，不涉及公然猥褻，但發布的影片非供特定人士觀看，且是一般人都可看到，已涉及刑法235條「散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科9萬元以下罰金」，將依法追查偵辦。

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★《中時新聞網》提醒您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。