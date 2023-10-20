為洗刷台灣行人地獄臭名，交通部年中祭出新規，針對斑馬線未禮讓行人加重罰則，就連行人闖紅燈也要禮讓。如今一名男騎士經過某國小時，導護竟在綠燈情況下攔車，讓學生「闖紅燈」過馬路，讓他氣得當場飆罵髒話，影片曝光後引發熱議。

根據「東森新聞」報導，男騎士日前騎車經過某國小旁的路口，當時號誌明明是綠燈，但導護硬是攔車，舉起旗子護送，讓學生在闖紅燈的狀況下過斑馬線，讓騎士相當不滿，先是狂按喇叭，接著爆粗口大罵「小姐搞什麼啊，行人紅燈耶，會不會太誇張」。

等到學生過完馬路，綠燈也轉為紅燈，氣得騎士將行車紀錄器PO到當地臉書社團，狂酸「XX國小導護志工和老師，幫助學生集體闖紅燈，還大言不慚的說是為了保護學生，死不認錯」，他坦言自己在影片中情緒很火爆，但實在是事情太離譜才會如此，反問導護「難道不怕煞車不及的車輛撞上學生嗎？」

影片曝光也引發兩派網友筆戰，部分網友批評原PO：「在小學生面前罵髒話是怎樣」、「台灣交通太糟糕，多禮讓會有福報」、「就算沒導護，行人走斑馬線你一樣要停讓」、「這就帝王條款啊」、「導護有優先權，你可以去檢舉，沒必要爆粗口」。

但也有許多人力挺原PO：「原來闖紅燈要從小教起」、「導護太誇張了吧」、「除了警察跟義交，其他人應該沒權力擋車吧」、「在學生面前做壞榜樣」、「哪來的天兵，會選紅燈讓學生過馬路啊」。