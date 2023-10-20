我國防預算向來審查嚴謹，但近日國防部疑似要繞過建案成案流程，用行政院第一預備金「先斬後奏」，引發爭議。前立委郭正亮19日在《亮劍台灣》節目指出，這種做法顯然就是要把權力收上來，由上面的單位來決定軍購，無人機也是沒納入計畫仍要照幹。潛艦國造做法也一樣，潛艦國造召集人黃曙光是國安諮委，不用到立法院備詢，找2020還在當不分區的國安會秘書長顧立雄代打，怎麼進入狀況？怎麼會有這種體制？

國防部今年5月修訂《國軍軍事投資建案作業規定》，若建案有迫切性，經行政院核准可用第一預備金支應，意即不經立法院審議通過，立法院預算中心直言「有待商榷」，引發各界擔憂。國防部對此解釋，建案計畫若無法提前完成，就無法納入預算書，等待期長，恐導致無法因應敵情，故希望調動第一預備金，以利迫切建案。惟國防部說法，遭行政院主計長朱澤民強硬回應，國防部制定這樣的規定，「自己走到死胡同」。

「國軍軍事投資建案作業規定，他說來不及啊，所以我們用第一預備金來支應？」郭正亮提到，我們國防預算其實是非常嚴謹的，他都是要建案，然後通過國防部，經過立法院審查，然後就成案，成案就可以編預算。「那他這個是什麼意思呢？就是說我忘記建案了！」或者是形勢變化太快，我要趕快補充！我還沒建案，但我可以先買？結果我們主計總處跟立法院預算中心，就直接跟國防部說：No！你不可以這樣做事！

而國防部12日到立法院外交國防委員會進行業務報告，針對動支第一預備金一事，國防部以去年金門屢遭無人機襲擾一事為例，表示反制系統預算2024年才得編列，會造成戰力罅隙，因此盼在預算法規範內調增第一預備金，以利軍事投資迫切建案。

郭正亮強調，我們國防軍購向來是非常嚴謹的，國防部建案要經過逐層的討論，最後還要到立法院，通過了建案，然後才編預算，一直都很嚴謹，甚至還包括跟美國的討論。「我不知道這誰決定的，這顯然就是要把權力收上來，由上面的單位來決定！」因為行政院長是總統控制的，就跟閣揆說：你用第一預備金先支了吧？「那用第一預備金買了、支了，國防部能不認嗎？國防部認了之後能夠不建案嗎？」

郭正亮質疑，立法院眼看，已經買了10分之1，那後面的10分之9總要讓他過吧？「這種搞法是什麼？就是總統府！我跟各位講，這次的潛艦國造也是這樣！」黃曙光他是國安諮委，結果他是潛艦國造的召集人，國安諮委不用到立法院備詢，他在國防部也沒有職位，所以你都碰不到！刻意跳開國防部、跳開立法院，而最近這事情暴露出來了。

郭正亮直言，國民黨就要求，你黃曙光要來立法院備詢，結果竟然怎麼回應？他說我們會請國安會秘書長顧立雄到立法院備詢，意思是黃曙光還是不用來，這個不是搞黑箱嗎？潛艦國造8艘，總預算是4000億！他4000億都能這樣搞了，何況是其他？而且潛艦國造案大舉推動是2020年，顧立雄2020年還在當不分區立委！他怎麼會進入狀況呢？那你派個顧立雄來，豈不是應付而已？「你看看這是什麼決策體制？」

「怎麼會有這種體制？」郭正亮表示，所以就有人說，這擺明了就是要對潛艦製造預算開巧門，特定軍備未來要先斬後奏，潛艦不是第一個例子。「這兒還有第二個例子來了！」採購無人機也一樣，他就說我們先去買，結果人家就發現，這也是立法院預算中心的報告：國軍計畫採購5款無人機，還有1款無人機的反制系統，可是有4款無法在今年5月31日前核定，「這樣大家知道了吧？他沒有納入計畫，可是呢？他要照幹！」

郭正亮指，這意味我們的形勢常常判斷不對，所以有些東西沒有建案，那來不及啊？沒有預算！所以國防部說：我們可不可以用第一預備金先買？「全世界沒有這種國家耶！」第一預備金是行政院，因為國內發生了緊急狀況，他要動支的。「你拿去買國防武器？你就知道民進黨政府對於軍購、建立兵力等等的規劃是多麼地混亂！不然怎麼可能拿這種案子出來？

郭正亮質疑，所以後續，我們國防部只好跟著編預算。「這個不就是...？他要改變軍購的規則耶！」