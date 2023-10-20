我國防預算向來審查嚴謹，但近日國防部疑似要繞過建案成案流程，用行政院第一預備金「先斬後奏」，引發爭議。前立委郭正亮19日在《亮劍台灣》節目指出，這政府已亂了套，抗中保台意識形態跟現實能做的已經脫節，潛艦國造自製率只有40％，所有東西都要保密，就讓總統府一手抓，透過國安會而不進國防部，仗立院多數席次強行通過。他直批蔡英文是台灣民主化後最獨裁的總統，有這樣權力一把抓的民主國家嗎？

「他說這個叫迫切性的建案？」郭正亮強調，因蔡政府意識形態跟現實能夠做的東西已經脫節了，意識形態是抗中保台、一面倒向美國，結果引起了一系列的反應，造成兩岸愈來愈緊張；就開始說兵力不夠，所以義務役你也來當兵，明年就有9000多個人，「對不起喔，有一半的人要變成海岸守備旅！」必須是志願役官兵的補充兵力。

郭正亮指出，潛艦國造？來不及了，怕國防部洩密，因為他的技術來源來自14個國家，他自己的自製率只有40％！他所有的東西都要絕對保密！所以就讓誰一手抓？總統府一手抓，直接透過國安會的系統來執行，不要進入國防部，因為你國防部太複雜了！愈少人知道愈好，到時候反正你就幫我提案就好，幫我建案，然後立法院，反正民進黨佔了3分之2的席次，一定會過！

「權力愈來愈集中，所以我在電視上講過，蔡英文是我們台灣民主化之後，尤其是從陳水扁、馬英九之後，最獨裁的總統！」郭正亮痛批，「愈來愈獨裁啊！尤其是第二任！連記者會都不願意開了！」很多事情都抓在自己手上，連行政院都沒有經過！不然怎麼可能把一個4000億的造艦案，竟然國防部找不到負責人？「所以你沒有看到，邱國正不太進入狀況？」那天所謂的「下水典禮」，李喜明也沒有來！

「因為他並不贊成這個案子！」郭正亮直言，你現在把權力收到總統府的國安會去了，所以邱國正一問三不知，他不太清楚，有這樣的國家嗎？