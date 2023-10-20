加拿大廣播公司（CBC）今天報導，眾多加拿大外交官已在過去24小時離開印度。值此之際，兩國正因錫克教分離主義領袖遇害而陷入紛爭。

路透社報導，45歲的印度錫克教領袖尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）6月在加拿大溫哥華（Vancouver）郊區一座錫克廟外中彈身亡，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）說，有可信證據顯示印度政府特工可能跟此事有關。印度政府隨後於上個月要求加拿大削減駐印外交官人數。

加拿大外長發言人威廉斯（Emily Williams）拒絕證實加拿大廣播公司的報導，表示外交部長趙美蘭（Melanie Joly）將於下午3時30分向媒體說明加印關係。

英國「金融時報」（Financial Times）本月稍早報導，印度已要求加拿大在10月10日前撤走62名外交官中的41人。

印度將加拿大公民尼賈爾視為「恐怖分子」，但杜魯道懷疑印度特工涉案，遭印方斥為荒謬。（譯者：楊昭彥）1121020