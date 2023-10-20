法新社報導，警示中指出，美國公民應意識到「全世界不同地區局勢益發緊張，有可能發生恐怖攻擊，以及針對美國公民和利益的示威或暴力行為」。

加薩走廊（Gaza）的巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」（Hamas）與美國盟邦以色列發生戰爭，已導致中東情勢大為緊張。

美國國務院呼籲美國人「在觀光客常去的地方應保持警覺」，並註冊「智行者登記計劃」（STEP），萬一發生緊急事件時才能更快被找到。（譯者：楊昭彥）1121020