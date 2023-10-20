聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）今天說美國通貨膨脹率「還是太高」，在投資人評估他的最新發言，並緊盯走升的美債殖利率之際，美股主要指數今天都收低。

道瓊工業指數下跌250.91點或0.75%，以33414.17點作收。

標準普爾500指數下滑36.60點或0.85%，收4278.00點。

科技股那斯達克指數下跌128.12點或0.96%，收13186.18點。

費城半導體指數下挫45.68點或1.34%，收3367.77點。（譯者：楊昭彥）1121020