巴勒斯坦哈馬斯襲擊以色列並屠殺平民震驚全球，以色列也對哈馬斯展開報復。由於中國表明支持哈馬斯，在中國與國際網路上都引發激烈的爭論，中國外交部助理部長兼新聞司長華春瑩為此在社群媒體X（推特）上發文為中國與以色列關係緩頰，特別提到上海有一座猶太難民紀念館，讓二戰時期猶太人在上海避難的故事再度成為中以關係的焦點。

上海猶太難民紀念館位於上海市虹口區長陽路62號，原址是上海現存2座猶太會堂之一的摩西會堂（Ohel Moshe Synagogue），它是由最早移居上海的猶太人於1907年建立。二次大戰爆發後，因納粹德國的迫害，1938年至1941年間有大量猶太人逃難避居上海，聚居在摩西會堂附近，人數最多時達2萬多人。

上海猶太難民紀念館位於上海市虹口區長陽路62號，原址是上海摩西會堂。（圖／上海猶太難民紀念館）

由於當時上海是日本佔領區，猶太難民們的居住區被劃定為「無國籍難民限定居住區」，範圍包括舟山路、霍山路、長陽路等面積不到2.6平方公里的區域內。隔離區內居住環境非常擁擠、衛生條件很差，但避難的猶太人與當時的上海居民和平相處，一起在日本人的管治下共度難關。直到二戰結束後1949年中共建政，這些猶太人才陸續離境。

位於上海摩西會堂附近的猶太難民居住區，面積不到2.6平方公里，最多時有約2萬名猶太人，居住環境非常擁擠、衛生條件很差。（圖／上海猶太研究中心）

許多到上海猶太人也融入了上海社會，其中有些人與上海市民結婚，許多猶太音樂家也把音樂技藝傳授給愛好音樂的青年。例如出生於德國的世界著名小提琴家與鋼琴家衛登堡（Alfred Wittenberg）當時攜妻子和岳母逃至上海，以演奏和授課維生，他教過的許多學生後來都成了中國音樂界的名人。另外還有一對德國猶太音樂家兄弟，在上海組織樂隊製作流行歌曲唱片，大幅改變了中國流行歌曲的風貌，並讓其他國家更瞭解中國流行音樂。

許多到上海猶太人也融入了上海社會，其中有些人與上海市民結婚，許多猶太音樂家也把音樂技藝傳授給愛好音樂的青年。（圖／上海猶太難民紀念館）

1988年上海社會科學院在潘光教授的推動下成立上海猶太研究中心，1994年籌劃成立上海猶太紀念館。在潘光的追查下，透過美國「猶太人救命簽證」組織協助才發現當年為猶太難民簽發上海簽證的是當時中國駐奧地利總領事何鳳山，可惜循線找到何鳳山時他已去世一年多，只能憑他所著的一冊《外交生涯四十年》的回憶錄來還原部份經過。

二次大戰期間前中華民國駐奧地利總領事何鳳山違背官方指令簽發大量入境簽證給歐洲的猶太難民，拯救了數千猶太人的性命，被封為「國際義人」。（圖／本報檔案照）

據《國際義人何鳳山》一書記載：1938至1940年間，中華民國駐維也納總領館平均每月簽發500多個簽證，有時一個月甚至簽發900個，以此加上簽證編號推算，何鳳山至少簽發了4000份給猶太難民的救命簽證。由於當時國民政府並不同意給猶太難民發簽證，何鳳山此舉是違背政策指令的行為，因此也從未與外人提起，連他的女兒知道的都極其有限。何鳳山的事跡被發掘後，因電影《辛德勒名單》得獎走紅，媒體送他一個「中國的辛德勒」的封號，以表彰他救助猶太難民的義舉。

何鳳山所著《外交生涯四十年》與他當年發給猶太難民的簽證。（圖／本報檔案照片）

上海猶太紀念館曾有多位各國政要前往參觀，包括前以色列總理拉賓（Yitzhak Rabin）、前德國總理施洛德（Gerhard F. K. Schröder）、前美國第一夫人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）、前以色列總理奧爾默特（Ehud Olmert）和前奧地利總統克萊斯蒂爾（Thomas Klestil）等人。拉賓在參觀時紀念館還留言稱讚當年的猶太難民居住區是「第二次世界大戰時上海人民卓越無比的人道主義壯舉」。

以色列與中共建交後，基於二戰時期上海曾庇護大批猶太難民，加上期望在巴勒斯坦問題上獲得支持，以色列也全力提供中共極為需要的國防軍事技術。其中包括全套空對空導彈技術、坦克熱護套技術、航空發動機技術、電傳系統與鴨翼結合技術、無人機與空中預警機技術，還為中共明級潛艇進行升級，以及培訓中共特戰隊等等。

當年上海曾是日本軍佔領區，因此上海無國籍難民事務所仍使用昭和年號簽發猶太難民的通行證。（圖／上海猶太難民紀念館）

此外，在民生方面以色列還提供大量農業技術、海水淡化、發電廠、煤化工業、機器人遠端醫療會診和多功能防疫區技術等等，可以說是全方位的頂尖技術支援。有些分析人士指出，這次中共為了地緣政治因素支持哈馬斯，可能讓頂著美國壓力向中國輸出軍事技術的以色列感到寒心，對未來中以之間國防與民生技術的交流必然會產生深刻的影響。

استضاف الشعب الصيني ما يقرب من 20 ألف لاجئ يهودي في شنغهاي خلال الحرب العالمية الثانية. يقول الصينيون دائما: "لا تفعل للآخرين ما لا تريد القيام به لنفسك"، فيجب أن لا تتكرر تلك المعاناة لأي شخص آخر. إن الحياة ثمينة لكل إنسان بصرف النظر عن ديانته أو أمته. — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) October 15, 2023

華春瑩針對這次北京在以巴衝突中支持哈馬斯的立場進行表態，很顯然是依循中共數十年來支持巴勒斯坦的一貫立場，但是又特別提到上海猶太紀念館，而且還是以英文與阿拉伯文發文。此則推文聲稱「己所不欲，勿施於人」，「過去的悲劇不應該重演」，這等於是把納粹對猶太人的迫害類比以色列對哈馬斯屠殺以色列平民進行報復，這種怪異的邏輯令人費解，除了引發爭議之外，恐怕在國際上也很難有說服力。