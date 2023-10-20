美國53歲黑人男子倫納德庫爾（Leonard Cure）於33歲時被判處無期徒刑，他被關16年後，被認定是「冤獄」，重獲新生，並在今年8月賠償他81.7萬美元（約台幣2665萬元）冤獄補償金，誰知在16日他因為路邊攔停糾紛，被警察棍毆、電擊，當場開槍，送醫前已不治身亡。

根據《紐約時報》報導，庫爾一生命運多揣，年輕時因被警方指控涉及搶劫遭判無期徒刑，被關16年後，終於在3年半前，被認定是「冤獄」，因為他擁有先前被忽視的可靠不在場證據，並且沒有物證或證人證明他在現場。出獄後，他找到一份穩定的保全工作，積極準備考大學，並到當地高中進行演說分享自己是如何重拾生活。他也在民權團體的幫助下經過3年多纏訟，當年抓錯人的部門在今年8月賠償他81.7萬美元（約新台幣2665萬元），他用這筆錢買了間房子。

沒想到，16日晚間，庫爾開車要去探視他的高齡老母時，因涉及行車超速被警方攔停。根據喬治亞州警方說法，庫爾原本很配合警方臨檢，但是當警方告訴他被「逮捕」了，庫爾卻忽然失控，聲稱絕不回到牢裡，並且攻擊警方。根據行車紀錄器畫面，庫爾撲向臨檢的員警，雖然員警第一時間就使用電擊槍，卻沒能阻擋庫爾的攻勢，庫爾對員警勒喉、摳眼，甚至有撕咬的動作。

警方表示，當時曾先使用警棍、電擊槍都無法讓庫爾冷靜，迫於無奈之下，警方只好開槍，開槍後立刻叫來救護車，但是當救護車趕來時，庫爾已無生命跡象。

喬治亞州警方強調，對此事件感到遺憾，但是處理過程完全合法，槍殺庫爾的警官身份尚未確定，目前尚不清楚「種族」是否是警方開槍的考慮因素，而當初協助庫爾脫離冤獄的民權團體表示，他們要求喬治亞警方提供當事警察的隨身密錄器影片，以查明真相。

根據警方行車紀錄器顯示，庫爾忽然抓狂襲警。（圖／翻社自CBS）

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