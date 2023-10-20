一名男網友表示，婚後5天目睹妻子劈腿，還跟小王當街十指緊扣。女方事後只賠喜餅的錢，退還婚戒、金飾，並稱2人之前出國拍婚紗照、蜜月旅行的開銷，以及購物花的80萬日幣（約新台幣17.2萬元）本該男方支出，強調「出軌前發生的事，不是出軌後的事」，讓男網友大嘆「婚白結了」，決定對簿公堂。

原PO在Dcard發文表示，10月初才去登記結婚，後來赴日蜜月旅行、拍婚紗照，妻子購物花費80萬日幣（約新台幣17.2萬元），「如果出遊住飯店，吃好一點住好一點，費用我出。」不料他在雙十連假忙著開店，返家途中進到超商購物，卻在走出店外的時候目睹妻子出軌，「當時我戴全罩安全帽還有戴口罩，安全帽上有行車記錄器，就在騎樓看到我老婆跟一個男人，穿著旅館的浴袍跟紙拖鞋，兩人十指緊扣要來買東西。我老婆沒認出我，因為平常我都是開車載她，她不熟悉我騎車的裝扮，但我全程有錄影下來。」

原PO當下並未揭穿妻子，而是先讓女方回去娘家多住幾天，「反正她工作也辭了，我們未來能相處一輩子，不如趁現在我工作很忙，多陪爸媽，其實是我內心大受打擊，不想看到她，順便可找律師。」他也坦言，新婚5天居然拍到妻子出軌，「她還認不出我，我的婚白結了。」

原PO補充，後來2人攤牌，妻子立刻哀求原諒，但被一心想要離婚的他拒絕，表明想讓女方還回日本旅行的一半開銷，外加所有購物的錢、喜餅費用、婚宴訂金。不過妻子告知，願賠喜餅的錢，退還婚戒、金飾，認為男方本就該付其他的錢，還說「當時還沒出軌，這是出軌前發生的事，又不是出軌後的事」、「女生二婚很難找對象」，一番說詞讓他無法接受，只好對簿公堂。

貼文一出引發討論，網友紛紛指出「如果這是真實事件，把你錄到的影片傳去岳家的群組，直接說你要離婚，請把費用都還來」、「支持對簿公堂，不過出國購物費用，當時還未結婚，即使告上法院應該也要不回來了，喜餅/婚戒/金飾應該可以吿成功」、「還好還沒宴客」、「還要加告一條侵害配偶權」、「離婚絕對要記得留證據，並且和對方簽協議，不然到時候她討要各種費用很麻煩」。

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