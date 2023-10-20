台灣可說是飲料王國，除了各種本土、進口的罐裝、瓶裝飲料外，還有每走幾步就能看到的手搖飲店。不過近日一名大陸交換生來台後，喝到一款知名汽水，直呼難喝到不行，引起兩岸網友討論，不少台灣人也點頭認同，直言這款飲料外地人確實難以接受。

一名暱稱叫「小金魚」的銘傳大學交換陸生，近日在小紅書上貼出照片，直言照片中的黑松沙士是他在台灣喝過最難喝的飲料「沒有之一」。透過照片可以看到，其他飲料以及食物都吃得差不多了，唯獨黑松沙士還是9分滿的情況。

文章發表後引起兩岸網友討論，不少台灣人認同原PO：「真的，一股跌打膏藥的味道」、「台灣人很愛，外地人能接受的不多」、「我在小學畢業喝過一次，至今仍有陰影」、「+1，目前在我心中，沒有飲料能超越他排名第一」、「我在上海台菜餐廳，都會故意點一瓶嚇朋友」。

但也有許多人反駁，力挺黑松沙士：「要買鋁罐才對味」、「會覺得難喝一定不是台灣人XD」、「每次喉嚨不舒服，喝下去就好多了」、「在我心中他比可樂、雪碧都要強」、「台灣吃熱炒必備耶」、「我去台灣玩喝一次就愛上了耶」、「家人不喝汽水，除了黑松沙士」，還有人笑稱「你去喝一次津津蘆筍汁就會改觀了」。

事實上，黑松沙士為改良美國知名飲料Root Bear，引進上海後再經由黑松公司導入台灣，並在這款飲料加入至今仍不為人知的獨特秘方，成為如今的黑松沙士。