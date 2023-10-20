影像創作者冬天常以台語分享澳洲打工渡假生活，接地氣的影片吸引不少粉絲，目前在instagram上已經擁有超過40萬人追蹤，但鮮少人知道的是，長相可愛的冬天其實是職業軍人退伍，她接受時報周刊CTWANT專訪時表示，當年因為愛運動，同時也想體驗不一樣的生活，因此選擇了軍人作為自己人生的第一份職業，但不愛保養的她也因此留下「後遺症」，笑喊自己的皮膚就跟「台南的乾麵一樣乾」！

冬天其實是職業軍人退伍，和可愛的外表有著反差萌。（圖／侯世駿攝）

日前冬天受品牌邀約返台擔任一日店長，身為台南人的她笑稱自己的皮膚跟台南乾麵一樣乾，冬天說：「我就是覺得保養很麻煩，一堆瓶瓶罐罐，以前覺得年輕有本錢可以不保養，但去了澳洲之後，真的從頭到腳都需要保養，尤其是腳底，除了之前當軍人留下的厚繭外，到了澳洲更是常常出現裂痕。」

曾是軍人又愛運動的冬天不喜歡保養，到了澳洲打工被乾燥的天氣逼著保養。（圖／侯世駿攝）

冬天回想當初決定到澳洲打工的心情，「正式從軍人退伍後，我就在思索如何面對自己的未來，在工作與生活體驗的兩個選項裡，我選擇了體驗生活來發現自己並感受這個世界。」她說：「其實要出國打工生活還是經歷了一番爭扎，畢竟要脫離舒適圏，迎接各種陌生，我覺得是需要一些傻勁、一些衝動、一些勇氣，一些憧憬的。」

冬天到澳洲打工曾遭遇歧視，但她樂觀面對努力提升自己。（圖／侯世駿攝）

對從小在台南長大的冬天來說，澳洲之行讓她感觸很深，畢竟語言不通，剛到異地光是點個餐也讓她戰戰兢兢的，甚至也感受到歧視過，「那種聽不懂對方在說什麼，然後自己又無法清楚表逹心情的時候，真的是低到不能再低的低潮...。」但冬天也樂觀說：「但我就當做在訓練膽量，也因為這樣，我可以看見自己骨子裡的獨立，『原來我可以這樣勇敢！』 我想這是從軍生涯裡帶給我最大的助力。」

冬天為自己影像創作者的身分感到驕傲，笑喊工作是「讓人開心」。（圖／侯世駿攝）

發現自我不足後努力提升自己，冬天也將低潮藏起來，在創作的影片中的她總是幽默又開心，她笑說：「我很高興我的影片可以讓大家開心，我想現在的社會有很多人都把心裡話放在心裡不敢講，而我可能就是講出了他們的心聲。」她希望自己能再拍出更多讓人開心的影片，也希望能藉由創作傳遞正面的義意以及鼓勵人心，冬天開朗的說：「你如果問我的工作是什麼，我會回答『讓人開心』！」

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