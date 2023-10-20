退役陸軍少將、無黨籍桃園市議員于北辰不滿有人批評潛艦國造，日前在YouTube直播時怒嗆「如果你有這麼厲害，就不會只幹到少校艦長」；前海軍艦長呂禮詩則在臉書回應表示，「沒有繼續升遷，不是考不上海院，而是人生有比升官更重要的事」。于北辰表示，他沒有笑人家考不上，是真的考不上；他甚至強調，不是只針對某一些人。

針對近日戰軍階的議題，于北辰19日在《譬如北辰》直播節目中表示，他沒有笑人家考不上，是真的考不上。軍中的晉升有一定的規矩，從官校畢業以後，要經過歷練，例如1年半的時間當完排長，2年到3年當完連長，要升少校之前，要先進各兵科學校的正規班經過半年的受訓，但不見得會畢業，可能會被退學，那就升不了少校。升了少校以後，要考陸軍、海軍、空軍的學院，但不是百分之百考得上，也要努力才考得上。

于北辰指出，如果位階做到三顆星，退役之後，就把陸海空軍笑得一文不值，他瞧不起這種人。所以他不是只針對某一些人。

于北辰接著表示，這一次唱衰國軍的人，即使是一顆花，他一樣開罵，只要違背對國家的忠誠、對國軍的忠誠，他就會批評，跟位階無關。也就是說，上將他也一樣罵，少校表現不好一樣罵，但若小兵表現得好，他照樣稱讚。