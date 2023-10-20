巴勒斯坦組織哈瑪斯日前以火箭砲攻擊以色列，以色列以空襲報復，並在邊境集結兵力，準備展開地面作戰，但是哈瑪斯號稱建造的地道有500公里。媒體人吳子嘉認為，仗打到這裡，伊朗賺翻，本來是被全世界制裁成為一個孤鳥的國家，突然間變老大，真是莫名其妙。

針對哈瑪斯建造的地道，吳子嘉19日在《關鍵時刻》節目中表示，聽說美軍有鑽地彈，可以打到地下30公尺，但是還是要定位，要知道對方在哪裡，所以情報戰變成非常重要。這裡面還有一個關鍵，那100多個人質去哪裡了， 哈瑪斯現在用人質並不是要來交換，而是要拿來當人肉盾牌，你炸我，人質就跟我綁在一起，你要轟炸，就會炸到你自己人。

吳子嘉認為，這個仗到目前為止，伊朗賺翻，本來是被全世界制裁成為一個孤島、孤鳥的國家，突然間變老大了，莫名其妙。

吳子嘉更指出，美國宣布，所有間接、直接往伊朗有關的無人機以及所有飛彈的零件全面封鎖，一點一滴都不准進去。