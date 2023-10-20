很多人會吃B群提神，但如果吃錯種類與時間，恐讓提神變助眠。營養師李婉萍拍影片分享，B群是由很多不同種類的維生素B組成的，其中B1可以促進新陳代謝，讓人的精神比較好，因此熬夜隔天吃可以讓精神變好；B6則可以安撫情緒，因此睡前服用可以助眠。

營養師李婉萍在YouTube影片上分享，很多人都疑問B群到底要怎麼吃？有些人聽過吃B群可以幫助提神，但也有些人聽過吃B群可助眠，到底哪個才是對的？而正確答案是2個都對，因為B群是由很多維生素B所組成的，而每一款維生素B都有不同的功能。

李婉萍表示，B群當中的B1可以促進新陳代謝，讓人的精神比較好，因此熬夜以後精神不好，想要提神的話，可以在早上的時候，吃以B1成分為主的B群。

李婉萍指出，如果今天的狀況是睡眠不好，常常翻來覆去都睡不著，或是情緒沒有那麼好，那就可以吃以B6為主的B群，因為B6可以安撫情緒、幫助情緒穩定，因此建議在睡前的時候可以吃B6來助眠。