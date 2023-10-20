聯準會主席鮑爾今天表示，美國經濟強韌，金融情勢有必要緊縮，才能抑制通膨。但在美債殖利率躍升，市場利率隨之升高的情況下，聯準會進一步升息的必要性已降低。

聯邦準備理事會（Fed）為壓制通貨膨脹，19個月前啟動升息，短期政策利率如今處在22年高點。鮑爾（Jerome Powell）午間出席紐約經濟俱樂部（Economic Club of New York）活動，呼應近期多位官員認為債市正在幫忙的觀點，但沒有明確表達升息循環已結束。

近期美國債市低迷，10年期公債殖利率躍升，今天收在4.987%，創2007年7月以來新高。這項影響房貸、車貸等利率的數值走升，能達到壓抑需求，進而讓經濟降溫的效果。

鮑爾說，聯準會升息用意是影響金融情勢，而債市「正在導致金融情勢緊縮」。鮑爾認為聯準會可靜觀其變，但他警告，債券投資人如果預期聯準會將升息而拉高長天期債券殖利率，聯準會終究仍須升息，否則長期市場利率將下滑。

最新利率期貨市場行情顯示，幾乎沒有投資人預期聯準會11月初將升息，認為聯準會12月中將升息1碼（0.25個百分點）的投資人也較鮑爾發言前明顯減少。

一如往常，鮑爾在演講中不輕易透露利率走向，一方面以經濟比預期強韌為由保留進一步升息的空間，同時提及經濟面臨諸多變數與風險，強調聯準會「謹慎行事」。

鮑爾說，近期數據顯示經濟成長及勞工需求強韌，如有更多跡象顯示經濟成長持續高於趨勢、勞動市場緊繃沒有緩解，通膨趨緩進展可能面臨風險，貨幣政策便有必要進一步緊縮。

鮑爾以「駭人」形容巴勒斯坦伊斯蘭激進組織哈瑪斯（Hamas）7日襲擊以色列事件，並說地緣政治高度緊張是全球經濟重大風險。

聯準會為恢復物價穩定，去年3月開始緊縮貨幣政策，11度升息後，聯邦資金利率目標區間已達2001年初以來最高的5.25%至5.5%。美國9月消費者物價指數（CPI）年增3.7%，遠低於去年6月創40年來新高的9.1%，仍未達聯準會樂見的水準。

鮑爾說，通膨「依舊過高」，幾個月的理想數據只是讓聯準會官員有信心通膨能持續朝目標降低的開端，「我們還不知道這些偏低的數值會持續多久，或是未來幾季通膨會落在什麼水準」。

鮑爾重申，通膨趨緩之路可能「顛簸不平且需要一段時間」。他與其他聯準會官員有志一同，致力讓通膨率降至目標2%。