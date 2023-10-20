43歲藝人安以軒與51富尪陳榮煉結婚育有1子1女，去年初驚傳陳榮煉涉嫌非法經營賭場被逮，遭澳門法院判以14年有期徒刑。去年陳榮煉申請依親延期居留，昨遭最高行政法院駁回確定，合議庭認為他曾擔任大陸政協委員，不准延期居留。

安以軒和身價百億的澳門德晉集團CEO陳榮煉2017年結婚後定居澳門，前年11月陳榮煉在大陸因涉嫌不法經營賭博、詐騙等罪名，一審遭判14年還被逮捕，引起各界注意。大陸實境節目《浪姐5》更傳出安以軒疑為扛家計復出。而其富尪曾於於2020年8月27日獲中華民國核發居留證，去年1月30日期限將屆前，陳榮煉委託他人至移民署申請居留延期。

對此，移民署認為陳榮煉曾任「中國人民政治協商會議晉江市委員會成員（晉江政協）」還有「福建省澳區政協聯誼會常務副會長」依現行規定不准依親居留延期，同時還廢止他的居留許可處分書。

陳榮煉早前辯稱，中國政治協商會的官方網站上，並無他的相關記載，若他具有政協等身分，豈會受大陸政府調查，致使他曾任職於澳門勵駿創建有限公司，數十年來於澳門專注發展的博弈事業，均化為烏有，怎會遭受如此下場。

而最高行政法院維持台北高等行政法院見解，認為根據媒體採訪他的報導及相關公司網站，陳榮煉確曾任晉江政協、福建省澳區政協聯誼會常務副會長，不符我方居留條件，因此不予延長居留，全案確定。