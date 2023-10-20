系列賽陷入0比2劣勢，退無可退的響尾蛇回到主場作戰，兩張先發輪值王牌接連失利，菜鳥先發法特（Brandon Pfaadt）在承受沉重壓力下，硬是投出季後賽生涯代表作，讓前場火力大爆發費城人安靜許多，再靠著9局下馬泰（Ketel Marte）再見安打取勝，響尾蛇終場2比1逆轉費城人，國聯冠軍賽搶回1勝。

響尾蛇菜鳥投手法特前3個半局狂飆6張老K，只被敲出2安，最後以精簡70球投完5.2局無失分。季後賽生涯前7場球隊通通拿勝，「不敗戰神」蘇亞雷茲（Ranger Suarez）此戰依舊給人安心穩定的內容，5.1局送出7K，同樣以無失分表現結束先發任務。

戰況在7局上半出現變化，費城人先藉由保送以及安打開啟攻勢，史達特（Bryson Stott）此時卻敲出雙殺打，響尾蛇化解一半危機，沒想到卻自亂陣腳，湯普森（Ryan Thompson）出現暴投，三壘跑者哈波（Bryce Harper）回本壘將比數開張。

好不容易取得領先的費城人，意外沒有派上牛棚勝利組，反倒讓新秀柯克林（Orion Kerkering）負責7局下，響尾蛇沒有客氣，小古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr.）二壘安打送回追平分，史密斯（Pavin Smith）代打建功，響尾蛇攻佔一三壘，柯克林沒有解決任何人次狼狽下場，但牛棚隊友阿瓦拉多（Jose Alvarado）夠爭氣，先以雙殺打拿下2出局並將三壘跑者凍結住，再以投手前滾地球結束半局。

響尾蛇9局下迎來最後反攻，面對費城人終結者金柏若（Craig Kimbrel），小古瑞爾率先保送上壘，接著再上演今年季後賽第一次盜壘成功，史密斯內安延續攻勢，1人出局後滿壘，響尾蛇靠著馬泰再見安打取勝。費城人全場只擊出3安徹底熄火，為落敗主因。